Spændende U13 søndag venter

Ishockey RSIKs U13 ligger nummer et før dagen kampe. Selvom de vandt kæmpe stort i lørdagskampene, kan de ikke tåle at tabe, for så kan Gentofte og Frederikshavn spille sig forbi RSIK.

Af Peter Fugl Jensen

Lørdag var der lagt op til en ’moralsk finale’ mellem Rødovre og Fredrikshavn, men havde man forventet en tæt og spændende kamp, så blev man slemt skuffet.

RSIKs talentfulde mandskab havde gaspedalen helt i bund og vendelboerne nåede aldrig simpelthen ikke at tænke: ”Hvad skete der lige der,” for så førte Rødovre allerede med 6-0.

Der var ikke engang gået 10 minutter og kampen var afgjort, men vestegnsholdet slap ikke på speederen i de første 20 minutter og selvom FIK tog en klogelig time-out, skiftede målmand et par gange, så var forskellen på de to mandskaber bare for stor. Pausenføringen på 11-0 var en magtdemonstration og lige der, var det nærmest umuligt at se, hvilket hold skal kunne true Rødovre.

Men fakta er, at Rødovre kan sende sølvet til Nordjylland eller Gentofte, hvis de kikser en kamp i dag, hvor modstanderne er Gentofte og de jyske mestre fra Aab.

Den første kamp er klokken 12, hvor sjællænderne venter og de har spillet godt turneringen igennem baseret på en meget stærk defensiv for en turneringens bedste keeper, Bertram Witomski.

Kan Gentoftes stærke defensiv holde stand, kan der lure en overraskelse. Umiddelbart er Sjællands vicemestre det eneste hold, der kan true Rødovre.

I DMs afsluttende kamp venter de jyske mestre fra Aab og det er altså svært at se, hvordan de skal kunne true det meget stærke mandskab fra Rødovre.

Værterne fra Hvidovre lå længe og var med i kampen om medaljerne, men her til morgen så tabte de til Vojens, så nu ser det svært ud, for Gentofte og Frederikshavn skal ’bare’ have et point mere på kontoen i deres to sidste kampe, så kan de ikke hentes.

Derfor tyder det på, at lige præcis Gentofte og Frederikshavn kommer til at spille en direkte kamp om sølvet klokken 16.