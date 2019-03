SønderjyskE udlignede i overtid

Julius Nyquist bragt Mighty Bulls foran i anden periode. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter en lige første periode, overtog SønderjyskE initiativet i de to sidste perioder. Storspil af Stefan Ridderwall i hjemmeholdets mål, holdt gæster fra den afgørende scoring, så kampen skulle afgøres i overtid.

Af Flemming Haag

Stillingen efter den fjerde kvartfinale mellem SønderjyskE og Rødovre Mighty Bulls er 2-2, i en serie, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Inden kampen mod SønderjyskE, modtog David Suvanto Herbert Knox-pokalen, da han er valgt som årets spiller, af sine RMB holdkammerater.

Rødovre Mighty Buls, stillede op til kampen mod SønderjyskE uden Edgars Treijs, Christoffer Frænell, Dennis Christjansen og Frederik Skovby.

Rødovres start femmer: Julius Nyquist, Sebastian Bergholt, Matthias Asperup, Kim Johansson og Nicklas Carlsen. Stefan Ridderwall starter i mål, med William Rørth som backup.

Der var tæt pakket på lægderne i Rødovre Centrum Arena, til den fjerde kamp i kvartfinaleserien mellem Mighty Bulls og SønderjyskE. Der var mange fans fra Vojens, der havde taget turen til Rødovre, og de bidrog til den fine stemning i Arenaen. Der var forventning til endnu en ishockeyfest, i den tætte kvartfinaleserie. Der var tempo og intensitet fra kampens start. Rødovre lagde ud med afslutninger fra Julius Nyquist og Steffen Klarskov. SønderjyskE kom bedre med, og fik testet Stefan Ridderwall. Nicklas Carlsen, havde næste gode mulighed, men Patrick Galbraith fik pareret.

Efter ni minutters spil, faldt der en dobbelt udvisning, en til hvert hold, og der blev spillet fire mod fire. Med fire minutter tilbage af første periode, gav en fejlpasning i Rødovres zone, TJ Moore frit løb mod Rødovres mål, Men Stefan Ridderwall præsterede en stor redning.

I tiden 17:31 fik ”Tyrene” en overtals mulighed. Trods et fint powerplay, med gode afslutninger af Stefen Klarskov, lykkedes det ikke, at passerer Patrick Galbraith i det sønderjyske mål.

En spillemæssig lige og intens første periode, hvor begge hold havde styr på defensiven, og leverede få kvalificerede afslutninger.

Intensiteten fortsatte fra starten af anden periode, og der opstod små infight foran de to mål. Et pucktab på blue line, gav SønderjyskE en to mod en situation, men gæsterne var for ubeslutsomme. Fem minutter inde i anden periode fik SønderjyskEs Phil Marinaccio to minutter for Holding. Rødovre fik sat sit powerplay fint op, hvor David Suvanto og Riku Pitkänen havde gode afslutninger. Umiddelbart inden gæsterne igen blev fuldtallige, sendte Sebastian Bergholt en pasning til Julius Nyquist i venstre side, som med et slagskud sendte pucken ind bag Patrick Galbraith.

Et halvt minut senere var SønderjyskE tæt på, så Jonas Sass måtte trække en Hooking, som kostede to minutter. Inden Sass igen kom på is, fik Stefen Klarskov to minutter for en Slashing, en meget tynd udvisning. ”Tyrene spillede tre mod fem i et halvt minut. Et sikkert boksplay og en storspillende Stefan Ridderwall forhindrede de nærgående gæster i at få udlignet.

SønderjyskE fortsatte med at lægge et stort pres, og Rødovre havde svært ved, at flytte spillet ud af egen zone.

I tiden 36:18 faldt udligningen. Kyle Wharton sendte et slagskud afsted fra blue line, og inde foran mål, styrede Anders Biel pucken forbi Stefan Ridderwall. SønderjyskE fortsatte med at presse, men kort før tid erobrede Mads Eller pucken og skøjtede direkte mod gæsternes mål. Han blev stoppet af gæsternes TJ Moore, som sendte Eller i isen med en knætakling, hvor der resterede et halvt minut af anden periode. Hjemmeholdet spillede i overtal i periodens sidste halve minut.

En anden periode med højt tempo og intensitet i nærkampene, hvor SønderjyskE havde det spillemæssige overtag og flest afslutninger.

”Tyrene” startede tredje periode i overtal, uden at komme frem til afslutninger. Rødovre fik endnu en overtalsmulighed, hvor der var spillet to minutter af tredje periode, men ingen kvalificerede afslutninger. Tredje powerplay mulighed opstod kort efter. Største scoringsmulighed havde SønderjyskE, da der opstod en misforståelse i Rødovres zone.

I spil fem mod fem havde Rødovre svært ved, flyttet spillet ud af egen zone, og kun store redninger af Stefan Ridderwall hold gæster fra at få scoret.

I tiden 54:46 fik ”Tyrene” endnu en powerplay mulighed, da SønderjyskEs Steffen Frank fik to minutter for Interference. Et sikkert boksplay af gæsterne, forhindrede Rødovre i, at komme frem til afslutninger.

Høj stok af Patrick Flügge, gav gæsterne en overtalsmulighed, hvor der resterede 2 minutter og 30 sekunder. Et sikkert boksplay holdt gæsterne fra, at spille sig frem til afslutnings muligheder.

Perioden endte uden scoringer, og kampen skulle ud i overtid, i spil fire mod fire, indtil der falder en scoring.

Der var kun spillet 1 minut og 32 sekunder, da Steffen Frank, sendte pucken i mål, og SønderjyskE fik udlignet til 2-2 i kampe.

Femte kamp i kvartfinaleserien, spilles søndag den 17. marts kl. 17:15 i Frøs Arena. Kampen bliver vist på TV2 Sport.

