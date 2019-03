SønderjyskE fik reduceret i Frøs Arena

Steffen Klarskov markerede sig med en scoring og en assist i nederlaget til SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre måtte tage fra Sønderjylland med et 5-2 nederlag i den tredje kamp i kvartfinaleserien. Fjerde kamp spilles fredag den 15. marts kl. 19:30 i Rødovre Centrum Arena.

Af Flemming Haag

Stillingen efter en tredje kvartfinale mellem SønderjyskE og Rødovre Mighty Bulls er 1-2, i en serie, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Rødovre Mighty Buls, stillede op til kampen mod SønderjyskE uden Kim Johansson, Christoffer Frænell, Dennis Christjansen og Frederik Skovby.

Rødovres start femmer: Julius Nyquist, Sebastian Bergholt, Matthias Asperup, Morten Andreasen og Nicklas Carlsen. Stefan Ridderwall starter i mål, med William Rørth som backup.

Rødovre Mighty Bulls skulle forsøge, at gentage sejren fra fredagens møde i Frøs Arena. Efter seks minutter, fik ”Tyrene” en overtals mulighed, med ingen scoring. SønderjyskE var netop blevet fuldtallige, da Rod Pelley fik to minutter for Cross-Checking. Endnu et powerplay uden scoring. I tiden 13:26 faldt kampens første scoring, da SønderjyskEs TJ Moore sendte pucken ind bag Stefan Ridderwall.

Så var det Rødovres tur til, at tage plads i straffeboksen. Patrick Flügge fik to minutter for Interference, og inden Flügge igen kom på isen, fik han selskab af Mads Eller. SønderjyskE kunne gå til pause med en 1-0 føring, efter en jævnbyrdig og tempofyldt periode.

Anden periode var mindre end et minut gammel, da TJ Moore øgede til 2-0. Et halvt minut senere, reducerede Mads Eller til 2-1 hvor der kun var spillet 1 minut og 16 sekunder af anden periode. Fire minutter inde i perioden, fik Steffen Klarskov to minutter for Hooking. SønderjyskE fik ikke øget i deres powerplay, med det gjorde Phil Marinaccio midt i perioden. Fire minutter senere blev det 4-1 da Martin Eskildsen sendte pucken i nettet.

Umiddelbart efter den SønderjyskE scoring, fik Mads Eller to minutter for Interference, og kort efter opstod der dramatik. Seks spillere blev sendt i straffeboksen. Morten Andreasen for Roughing og Matthias Asperup for Slashing, samt fire Sønderjyder, hvoraf Steffen Frank blev sendt i bad.

Rødovre fik en god start på tredje periode, da det lykkedes Steffen Klarskov at reducerer til 4-2 i overtal. Fire minutter senere øgede Daniel Madsen til 5-2 hvor der var spillet fem minutter. Umiddelbart efter hjemmeholdets scoring, skiftede Rødovre målmand, og William Rørth erstattede Stefan Ridderwall.

I tiden 56:58 tog Mighty Bulls Time Out, og erstattede Rørth med en markspiller. Der blev ikke scoret yderligere, og SønderjyskE fik reduceret til 2-1 i serien.

Fjerde kamp i serien, spilles fredag den 15. marts kl. 19:30 i Rødovre Centrum Arena.