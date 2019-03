Slutspil er bare fedt

David Suvanto lægger op til slutspillet på fredag med et større interview. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey På fredag starter kvartfinalerne i ishockeyens slutspil og Rødovre starter i SønderjyskE. En kamp der vises direkte på TV2Sport og man må forvente en højintensiv og jævnbyrdig kamp, som hele serien forventes at blive. Vi lægger op til slutspillet sammen med svenske David Suvanto.

Af Peter Fugl Jensen

I februar blev han kåret til månedens spiller i Metalligaen og ishockeysiden Faceoff udtog David Suvanto til Metalligaens allstar-hold med udenlandske spillere. Den 24-årige svenske back fra Hedemora, som ligger i den ishockeytossede region Dalarna, er rygende ’hot’ på det helt rigtige tidspunkt af sæsonen.

”Jeg er helt sikkert glad for kåringerne, som er et bevis på, jeg har gjort noget godt. Men nu er det slutspil og så er min fokus der. Det er, som at begynde på et nyt kapitel og det er bare med at nyde det, for nu begynder den sjoveste del af sæsonen,” siger Suvanto, der alligevel kigger lidt tilbage. Helt præcist 20 kampe.

”Vi ligger på en delt tredjeplads med Frederikshavn, hvis vi ser på de seneste 20 kampe, som toppes af Esbjerg, der er tre point foran os og i øvrigt på en delt førsteplads med SønderjyskE,” konstaterer han.

Suvanto blev i februar kåret til månedens spiller i Metalligen, hvilket gav et Tissot ur.

Annonce

Skal vinde i Jylland

Serien med Rødovre og SønderjyskE er altså mellem to formstærke mandskaber, som oven i købet har spillet lige op i de seneste tre opgør, der er endt med overtidssejre. En til Rødovre og to til SønderjyskE.

Men Rødovre har et par store mentale udfordringer, hvis de skal avancere til semifinalerne. Først og fremmest skal de vinde deres første sejr i denne sæson i Jylland og så skal de blive bedre til at vinde i overtiden.

”Jeg må indrømme, jeg aldrig har oplevet noget lignende,” sig han og griner, da han bliver spurgt, hvorfor Rødovre ikke har vundet i Jylland i denne sæson. Han fortsætter:

”Jeg kan ikke give noget godt svar på, hvorfor sæsonen har udviklet sig sådan. Vi må se, om vi skal ændre spilsystem på udebane eller vi om fortsætte uændret, det har jeg ikke svaret på. Men jeg er sikker på, vores træner Magnus Bogren har en god løsning for at forbedre vores spil på udebane og det kommer vi til at træne helt frem til fredag.”

”Når det gælder vores statistik i overtidsspillet, så har de ikke været, hvad vi stræber efter. Men jeg synes ikke, det er noget problem for os. Desuden ændrer overtidsspillet sig under slutspillet, fordi vi kommer til at spille fire mod fire til der scores et mål, altså ingen straffeslagsafgørelse,” fortæller Suvanto. Det bliver, som jeg sagde tidligere, et nyt kapitel i sæsonen og de tidligere kapitler har vi lagt bag os.”

”Desuden er vi godt trænet og i god form, så jeg tror, at fire mod fire spillet vil passe godt til os.”

Nøglen er godt målmandsspil og powerplay

Rødovre og SønderjyskeE har mødt hinanden fem gange i løbet af sæsonen. Selvom fire af kampene blev spillet i Rødovre Centrum Arena, har sønderjyderne skøjtet fra isen som vindere. Men statistik er en ting, slutspil noget andet.

”SønderjyskE blev ikke nummer to for sjov skyld. De har et godt hold med nogle teknisk dygtige spillere. De har haft en målmand med kontinuitet, som har spillet godt i hele sæsonen, så det bliver en svær serie. Men jeg synes alligevel, vores chancer er gode,” mener Suvanto og uddyber:

”Vi har periodevis spillet rigtig godt og vist, vi er et godt hold og når det går op i en højere enhed, kan vi besejre alle hold i serien. I hele den anden halvdel af sæsonen har vores formkurve været opadgående, som vi tager med i slutspillet.”

”Man må ikke glemme, at vi har nogle vigtige styrker til et slutspil Vi er skøjtestærke og gode med pucken og så har vi en stærk moral, for vi giver aldrig op. Vi har oplevet i nogle kampe, at vi været langt efter både spille- og resultatmæssigt, men så har vi rejst os, vendt kampene og til sidst forladt isen som vindere.”

”Det synes jeg er en fordel for os, fordi man ved aldrig, hvordan en kamp eller en serie udvikler sig. Kan vi udnytte vores spil med pucken og det hårde arbejde i en kogende Rødovre Centrum Arena, med vores ekstrem gode fans, så bliver vi svære at slå,” spår den offensive rødovreback.

Fedt at spille i Vojens

Men alt skal gå op i en højere enhed, hvis Rødovre skal vinde fire kamp mod de stærke sønderjyder.

”Vi har haft en god lang pause, så jeg håber vores skadede spillere bliver klar. Vi har jo nogle dygtige spillere på skadeslisten, som vi har savnet de seneste kampe. Kan vi få dem tilbage og toppe det med god målmandspil og et godt powerplay, så tror jeg, vi kan gå videre til semifinalen.”

At spille i Vojens nye hal, Frøs Arena, med plads til 5000 tilskuere og altid god stemning, er en fornøjelse for de fleste ishockeyspillere. Et par Mighty Bulls spillere har tidligere udtalt til Deres udsendte, at den fedeste udebane er i Vojens.

”Det er jeg enig i,” siger Suvanto. Han fortsætter:

”Strukturen i Arenaen er god for os spillere. Vi er adskilt fra resten af arenaen, vi har vores eget område og omklædningsrummene er gode. En gang i mellem føler jeg, vi spiller mod de sammen hold igen og igen, fordi der kun er ni hold i ligaen, men efter Hvidovres konkurs har vi kun været i Vojens en gang i den her sæson og det skal blive sjovt at spiller der igen.”

Samme forberedelser – flere sommerfugle

Selvom det er slutspil, vil David Suvanto ikke ændrer sine forberedelser før en kamp.

”Jeg gør præcis det samme som altid. Jeg har mine ting, som jeg skal gøre før hver træning og før hver kamp for at være klar. Det er rutiner, som jeg har opbygget gennem sæsonen og som jeg ved fungerer. Jeg bliver måske lidt mere spændt, inden en slutspilskamp. Men det er en herlig følelse, når der er ekstra mange tilskuere og det pirrer lidt ekstra i maven,” siger Suvanto, som vi kender som ekstra mange sommerfugle i maven.

I forrige sæson spillede den lyshårede svensker for Rungsted.

”Hockeymæssigt synes jeg ikke, der er den store forskel på Rungsted og Rødovre. Begge organisationer er professionelle og de ved, hvad der skal til for at drive en god klub, så jeg har ingenting at udsætte på nogen af dem. Jeg har fået venner på begge hold, som jeg kommer til at have resten af mit liv.”

”I så fald er forskellen udenfor isen. København er en vidunderlig by og i Rødovre er jeg lidt nærmere centrum, hvilket er skønt, når jeg vil ind til Strøget eller Nyhavn,” siger Suvanto, der er vokset op i Hedemora med cirka 7000 indbyggere og som også på andre måder minder om Vojens, blandt andet har de heller ikke et lyskryds.