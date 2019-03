Slå ikke budbringeren ihjel Han har første parket til dommerenes diskussioner og spillernes frustrationer. Vi har snakket med halspeakeren om op og ned i arenaen.

Han har første parket til dommerenes diskussioner og spillernes frustrationer. Vi har snakket med halspeakeren om op og ned i arenaen. Foto: Brian Poulsen

William Lind På en måde er han den mest upopulære mand i hele Rødovre. Ja selv dommerne i Rødovre Centrum Arena har svært ved at fremkalde samme negative entusiasme, som Per Jeppesen, der med hovedet let bøjet ind over mikrofonen må fortælle de mange fans, at udeholdet har scoret et nyt mål, eller en af deres helte skal en tur i straffeboksen. Men slå aldrig budbringeren ihjel!

Af André Bentsen