Skoleforældre skal kræve tolærerordning

Jakob Mark (tv) diskuterede i efteråret skolereformen med lærerforeningens Anders Liltorp (th). Nu er han tilbage på mandag på Tinderhøj Skole for at snakke om mulighederne i Rødovre ved det nye forlig Foto: Arkiv

MASSER AF MULIGHEDER Kortere skoledage og tolærerordninger er nu ikke længere noget du behøver råbe efter helt til Christiansborg. Derfor bør forældre presse de lokale politikere til en bedre folkeskole, mener Jakob Mark, der lægger op til debat om skoleforliget på mandag.

Af André Bentsen

Hvad betyder det nye skoleforlig for eleverne i Rødovre? Det spørgsmål stiller SFs undervisningsordfører Jakob Mark, der var med til at forhandle forliget på plads, når han mandag kommer til Rødovre.

Arrangementet holdes klokken 17.30 i Festsalen på Tinderhøj Skole, hvor der er mulighed for at blive klogere på muligheden for især kortere skoledage og tolærerordninger.

“Jeg tror, mange forældre gerne vil diskutere skoleforliget og det és den indeholder om at kunne gøre skoledagen kortere,” siger Jakob mark.

Han glæder sig til at fortælle om de nye muligheder og håber, at især mange forældre vil stille spørgsmål til, hvordan man kan bruge forliget til at gøre skolen i Rødovre til en bedre version af sig selv.

“Folkeskolen har været sendt ud i en krise af politikerne. Heldigvis ser det ud til, at flugten til privatskoler er bremset fordi folkeskolen er stærk og lærerne har stået imod på et stærkt fundament af uddannelse, frihed og tillid. Det vender vi tilbage til med forliget,” siger Jakob Mark.

Han glæder sig især over, at det nu er muligt lokalt at indføre tolærerordninger.

“Jeg synes forældrene lokalt skal stille krav til deres skole og til deres politikere om, at de gerne vil have flere timer med to lærere. Det får de kun, hvis de ligger pres på,” siger han og fortsætter:

“Skolen formes af forældre, hvis børn bruger den.Vi skal have mere forældreengagement og skoler der er drevet af ansatte og forældre istedet for politikere.”

Kortere skoledage

Hvor folkeskolereformen for nogle år siden gjorde alle skoler ens, er der i det nye forlig mulighed for, at skolerne kan skille sig ud, sådan som man allerede har set flere af skolerne i Rødovre forsøge med spændende profiler.

“Men det er forskelligt, hvor meget skolerne arbejder med det. Det kunne da være spændende, hvis nogle skoler slog sig op på at gøre skoledagen kortere. Det vil jeg gerne have forældre reflekterer over,” siger Jakob Mark og tilføjer:

“Der er også kommet penge til, at skolerne kan lave mere åben skole og invitere virksomheder ind og selv tage ud på ture.”

SF i Rødovre håber, at mange vil deltage i informationsmødet, der ikke kræver tilmelding og forventes at vare halvanden times tid.

“Jeg håber også selv at få en masse input med hjem. Det gør jeg altid, når jeg bliver udfordret af forældre og ansatte,” understreger Jakob Mark.