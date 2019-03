Sikker tennissejr

Fra venstre ses Marcin Gosieniecki, Rasmus Blom, David Dark Hansen og Jonas Schwarz. Foto: Privat

tennis Det blev til en tredjeplads for Rødovre Tennisherrer i 1. division øst, da de vandt 5-1 over Skovshoved i den sidste kamp.

Af Peter Fugl Jensen

Rasmus Bloms fik debut for Rødovres 1. divsionshold, da han spillede 4. singlen, men det blev dog til dagens eneste nederlag til Rødovre, da han tabte 2-6, 1-6.

Men han smagte til sejrens sødme, da han vandt med 6-2, 6-2 i første doublen med Marcin Gosieniecki og naturligvis var en del af Rødovres sejr på 5-1 over Skovshoved.

Dermed sluttede Rødovres tennisherrer i 1. division ØST indendørsturneringen med en tredjeplads i den stærke 1. division. Rødovre sluttede med 28 points, 5 points under oprykkeren ATK og 16 points over den bedste nedrykker Farum med 12 points.

”Som helhed en godkendt sæson lidt over forhåndsforventningerne,” konstaterer formand Poul Lundberg Andreasen.

Annonce

Mest vindende

Den unge Jonas Schwarz blev den mest vindende spiller i 1. division.

”Jonas scorede højst blandt spillerne i 1. division, da han fik 12 sejre ud af 14 mulige; alle 7 i single og 5 i double,” fortæller formanden. Han fortsætter om den flotte præstation:

”Bartosz Tenczynski fra ATK, Niels Leth Jargin fra Birkerød og Mikkel Larsson fra Hillerød fik alle 11 sejre ud af 14 mulige. De spiller dog 1.-2. singlen på deres hold, mens Jonas har været 3. single.”

De tre faste spillere på Rødovres hold lå som nr. 11-20 med følgende scorer: