Sebastian Bergholt ”Det kørte ikke rigtigt for os i dag”

Sebastian Bergholt spillede en god kamp mod SønderjyskE, og havde en assist ved Rødovres scoring. Foto: Brian Poulsen

Ishockey ”Jeg glæder mig til kampen mod SønderjyskE på søndag, det er en god Arena at spille i, der er masser af larm og så skal vi bare ud og arbejde sten hårdt” siger Sebastian Bergholt.

Af Flemming Haag

”Det kørte ikke rigtig for os i dag, vi fik ikke vores spil i gang, og fik ikke lagt pres på SønderjyskE som sidste gang vi spillede hjemme, så det var lidt ærgerligt.

Vi starter meget godt i første periode, og i anden periode, så sker der det samme som skete i sidste kamp i SønderjyskE, hvor vi bliver presset i bund, og så får de det der mål. Så det er bare op på hesten igen, og så se videre til næste kamp” siger Sebastian Bergholt og fortsætter.

”Jeg glæder mig til kampen på søndag, det er en god Arena at spille i, der er masser af larm og så skal vi bare ud og arbejde sten hårdt, som vi gjorde i de kampe som vi har vundet. Vi skal løbe på skøjter ekstremt meget, det er det vi kan og så arbejde sten hårdt.

Det er en god serie, der bliver givet og taget fra hver side, og folk er oppe at køre, og vi vil gerne vinde, det kan man se. Alt kan ske i Play Off, vi kommer foran 2-0 og det var der ikke mange der regnede med, men så kæmper SønderjyskE sig tilbage, så må vi bare ud og have en sejr på søndag” siger Sebastian Bergholt.