Sæsonåbner endte med en deler

Avarta kom bagud med 2-0, men kom tilbage i kampen og fik et point ud af anstrengelserne med en udligning i slutminutterne. Brønshøjs målmand blev tildelt et rødt kort i første halvleg og det fik betydning i kampen på et velbesøgt Espelunden Stadion.

Af Mike Hjulmand

En søndag formiddag med sol og blæst var det, der dannede ramme for sæsonåbneren for Thomas West og co. Brønshøj havde en god potion fans med til kampen, der prægede lydbilledet i kampen og de fik noget at juble over, da Avartas målmand, Morten Bank, begik straffe efter små 18 minutters spil og det satte ‘Hvepsene’ i gang. Gæsternes anfører, Jamil Fearrington, blev dobbelt målscorer i første halvleg og gæsternes højreback leverede en klassepræstation for sit mandskab, for Avarta kunne ikke få lukket ned for backen.

Målmand udvist

Thiago Pinto Borges kom alene igennem mod Brønshøj målet og i en dribling gik han forbi udeholdets målmand, Oliver Korch, der nedlagde brasilianeren. Et korrekt rødt kort, men Avartalejren ville gerne have haft fordelen med på frisparket.

”Vi er frustreret i den situation. Jeg skal lige se den en gang mere, fordi vi sidder og tænker om dommeren ikke kunne have ladet vær med at fløjte der, fordi så kunne vi måske have scoret og kortet kunne været givet efterfølgende,” lyder det fra Thomas Westh Hansen.

To mål nede mod en af topholdene

Jeg synes, vi dominerr totalt i anden halvleg og det skal vi også, når vi er en mand i overtal. Jeg er lykkelig over, vi får scoret til sidst, så vi er på tavlen. 2-2 mod et af topholdene, jeg er tilfreds,” siger Westh Hansen.

Næste kamp for Avarta er søndag den 17. marts på udebane mod AB.