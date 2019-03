Sådan sparer du nemt penge på dit forbrug

SPONSORERET INDHOLD Hvert år bruger vi danskere alt for mange penge på forbruget i huset. Det beløb man ender med at betale, kan med nogle få og enkle ændringer sænkes drastisk.

Vi vil derfor give jer nogle simple tips til hvordan i, kan få sænket jeres forbrug en smule, og derved spare en del penge hvert år.

Spar penge på el

En god start for at kunne optimere husstandens elforbrug, er ved at holde øje med elforbruget via elmåleren, eller regningerne. Derved kan i hurtigt opdage hvis der skulle opstå ekstreme stigninger.

Nogle af de elementer der trækker mest el er, belysning og elektriske hvidevarer såsom køleskab, fryser, vaskemaskine og tørretumbler.

Ved især ældre køleskabe og frysere, kan disse ofte være en smule utætte. Det kan nemt testes om dette er tilfældet. Det kaldes en papirstrimmel-test. Tag en strimmel papir og sæt dette stykke i klemme i lågen. Når lågen lukkes, og såfremt strimlen kan trækkes ud, er det et tegn på at køleskabet eller fryseren er utæt, og benytter mere strøm end det burde.

Forsøg at undgå tørretumbleren, og tør tøjet på snor eller tørrestativ. Det slider samtidig også mindre på tøjet.

Spar penge ved madlavning

Når det kommer til madlavningen, er der også her penge at spare. Ved især komfuret er der simple tricks som kan hjælpe jer på vej. Frostvarer kan tages ud noget tid før tilberedning for at tø op, og derved vil ovnen skulle bruge færre ressourcer på at tilberede maden.

I forhold til kogepladen, kan der her spares el. Det kan gøres ved at skrue ned for niveauet på kogepladen. Benyt det niveau som er nødvendigt for at få vandet eller maden til at koge, og sæt dernæst blusset ned til det laveste niveau, hvor det stadig koger. Derudover kan varmen også tages af lidt før tid, da der stadig er en del varme i maden og kogepladen. Derved bliver eftervarmen udnyttet optimalt.

Spar penge på varme

Den største energisluger som der er i hjemmet, er uden tvivl varmen. Derfor er det også her de største besparelser kan findes.

Den første parameter der skal være tjek på, for at kunne spare penge på varme, er at boligens isolering er effektiv. Den største faktor til kæmpe varmeregninger, er hvis enten boligens isolering ikke kan holde varmen inde, eller hvis det er gamle utætte vinduer. Derfor er første skridt, en solid gennemgang af boligens isolering.

Har i oliefyr? Typen af varmekilde i boligen er ekstremt relevant. Et oliefyr for eksempel er ekstremt dyrt i drift.

Der findes nogle langt billigere alternativer, som for eksempel kunne være en effektiv og god varmepumpe.

En varmepumpe anvender nemlig den naturlige varme i luften, til at så producere varmeenergi til boligens forbrug. Dette er gældende både sommer og vinter. Selvom en varmepumpe drives af el, er dette ikke altafgørende. Det anslås nemlig at en effektiv varmepumpe kan producere hele 4 kWh varmeenergi for hvert kWh el den benytter.

Spar penge på vandforbruget

Når det kommer til måder hvorpå i, kan spare penge på vandforbruget, så er det nogle meget åbenlyse valg der kan hjælpe.

Først og fremmest så vælg brusebadende fremfor det behagelige karbad. Meget vand spares her, og det kan ses på regningen ved årets slutning.

Når du så tager bad, så forsøg at hold dem ret korte. Ofte står man for længe i badet, i forhold til hvad der rent faktisk er nødvendigt. Beregninger fra Energistyrelsen viser at hvis en gennemsnitlig familie, afkorter deres badetid med 10 minutter samlet hver dag, vil dette medføre en besparelse på hele 2.000 kr.