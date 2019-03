Så nemt kan du dagligt spare penge

SPONSORERET INDHOLD Det er dyrt at leve, det kan vi vist alle sammen nikke genkendende til. Det kan være svært at have overskud i økonomien til at spare penge op, hvis kontoen rammer næsten 0 kr. i slutningen af hver måned.

Derfor vil vi her give nogle simple tips til hverdagen, som kan hjælpe dig med at spare penge hver eneste dag.

Spar penge på mad

For at kunne spare nogle penge på det gængse køb af fødevarer m.m. kan det ske, ved at blot følge nogle enkelte retningslinjer.

For eksempel kan i, i husstanden lave en ugentlig madplan. For hvis man handler dagligt til aftensmaden, kan det hurtigt blive en dyr fornøjelse, og fristelsen af fastfood bliver forøget.

Derfor kan en ugentlig madplan blive effektiv. Forsøg at købe ind til en hel uge ad gangen, hvis fødevarerne kan holde så længe, og dernæst forsøg at fastlægge hvad der skal spise hver dag.

Ydermere bør du undgå impulskøb i supermarkedet. Det kan godt være du tænker ”det koster jo kun 20 kroner”, men det kan hurtigt blive en del penge på et år. Disse penge kunne let blive sparet, hvis du blot holder dig til en indkøbsliste, som er blevet lavet på forhånd.

Derudover kan i med fordel kigge efter tilbud, når i skal ud og handle. Læs ugens tilbudsavis igennem hjemmefra, og led efter noget der vil kunne passe ind i madplanen.

Spar penge i hjemmet

Med små simple tricks, kan der hurtigt blive sparet en del penge på forbrug i hjemmet.

Penge kan spares på hjemmets varmeregning, ved at investere i elektroniske termostater. Derved kan termostaterne programmeres til at skrue enten op eller ned for varmen, i forskellige tidspunkter af døgnet.

Forsøg at stille dig og resten af husstanden nogle kritiske spørgsmål – Har vi virkelig brug for den store TV-pakke, det hurtige internet eller det helt store telefonabonnement? Hvis i kigger realistisk på behovet i hjemmet, kan der også her spares penge ved at vælge mindre og billigere pakker.

Selvom det måske lyder mærkeligt, så kan i rent faktisk spare penge ved at benytte mikroovnen til at koge vand.

Når tøjet skal tørres så drop tørretumbleren og hæng i stedet tøjet til tørre. Der er mange penge at hente, og samtidig vil dette også slide langt mindre på tøjet.

I forhold til elektriciteten, så er der simple ting som at slukke helt for fjernsynet på stikkontakten, når det ikke benyttes, da fjernsynet bruger strøm selvom det er på standby mode.

Derudover kan der investeres i LED pærer, da disse er langt mere økonomivenlige end almindelige pærer. Hvis i er lidt dårlige til at få slukket lyset, når rummet forlades, så kan i også investere i en smart sensorlampe fra Manillo. Med sådan en tænder lyset automatisk når i bevæger jer ind i det indstillede område, og slukker derudover helt automatisk når området forlades. Disse lamper kan både benyttes indendørs og udendørs.

Spar penge og lev sundt

Drop bilen. Lad vær med at tage bilen på arbejde, eller til diverse ærinder. Hop op på cyklen og få noget frisk luft, samt motion. Det vil kun være positivt for din sundhed og din bankkonto. Udover dette kan der spares ekstremt mange penge årligt ved at droppe rygningen – Dette er dog kun relevant hvis du ryger i forvejen.

Når det kommer til sundhed, skal der også tænkes på kroppens tilstand. Mange med et alment kontorarbejde fra 8 – 16 kl. kan ofte opleve at man med års arbejde, vil opleve rygsmerter og en dårlig holdning. Som følge af dette tænker mange at vejen videre derfra er via dyre massører og fysioterapeuter. Billigere, og mere komfortable løsninger findes der dog. Med et køb af en smart holdningstrøje fra MyPosture, vil den være med til at styrke og rette ryggens holdning, og derved minimere smerter.