RSIKs U17 er danske mestre

Jubel efter sidste fløjt. Guldet er gentaget fra tilsvarende årgange fra U15. Foto: Red.

ishockey Der var ingen tvivl om udfaldet, da Rødovre storsejrede i guldkampen mod Aab, og de jyske mestre endte med at blive fire, mens Herning fik sølv og Vojens bronze. Kasper Larsen blev årets back og Marcus Almquist årets forward. Hernings Anton Lisberg blev kåret til bedste keeper.

Af Peter Fugl Jensen

De første 20 minutter var primært Rødovres, selvom værterne blev ramt af otte udvisningsminutter. RSIK var spilstyrende, skabte flest store chancer og krydrede en god periode med et mål i spil tre mod fem.

En kæmpe fejl af jyderne i egen zone betød, at pucken hoppede hen på bladet af Marcus Almquist. Han takkede for den gratis chance og sendte pucken forbi en storspillende Krister Steinbergs i nordjydernes mål. Havde det ikke været på grund af storspil af Steinberg, så havde Rødovre scoret flere gange i de første 20 minutter.

I den modsatte ende havde Nicolaj Høgfeldt også vist gode takter, for når Aab endelig kom frem i Rødovres zone, var de farlige. Tre gange brændte det alvorligt på, men Høgfeldt reddede i stor stil.

Han kunne dog intet stille op i slutningen af perioden, da Aabs Harstad fik ualmindelig meget plads foran Høgfeldt. Forinden havde Boesen stået fri, men han sendte pucken forbi mål, via sin styring, hentede selv pucken og lagde den ind til Harstad, som altså også fik frit spil i slottet. Total ’meltdown’ i Rødovres zone og et vigtigt mål, så kampen stadig var åben.

Rødovre fik i øvrigt bonus for deres gode start, da Sebastian Uldal blev spillet fri og han missede ikke sin friløber.

RSIK dominerede totalt

Selvom Aab startede i overtal kom de ikke frem til en afslutning, faktisk var et forsøg fra Almquist eneste skud på mål.

Da Rødovre atter var fuldtallige gik der mindre end et minut, inden Malte Kring sendte pucken i mål. RSIKs landsholdsforward rundede backen, trak ind i banen og sendte pucken op i nærmeste hjørne.

Der gik ikke længe, før Rødovre atter blev ramt af en udvisning, selvom det ikke så sådan ud. For Rødovre lagde et pris og spillede nærmest powerplay, selvom de var en spillere færre på isen. Krister Steinbergs havde blandt andet en vild dobbelt-redning og Marcus Almquist drev gæk med det jyske forsvar, men overplacerede sin baghånds-afslutning.

Den store dominans gav bonus i to jyske udvisninger, fordi de hang efter. Men Rødovre var ikke skarpe nok i overtalsspillet og modsat spillede Aabs også flot boksplay.

Det var dog en ensidig forestilling i denne periode, hvor især Rødovres førstekæde fik masser af spilletid, men aldrig fik omsat det styrende spil til mål.

Det kunne anden kæden, da Haunstoft lidt tilfældigt pludselig var fri til højre for en travl Steinbergs. Haunstoft tog et træk og sendte pucken over i det lange hjørne. 4-1, det lignede et guldmål, for det var umuligt at se, hvordan Aab skulle komme tilbage i den her kamp.

Et halvt sekund før pausesignalet fik Rødovres første kæde fundet vej til nettet. Krister Steinbergs så ud til, at han forventede en tværpasning bag målet, men i stedet sendte Malte Kring pucken ind til Marcus Almquist, der let øgede til 5-1.

Aab blev registreret for fire skud i denne periode. Farligst var Philip Nolsøes friløbe, hvor der i øvrigt burde være dømt udvisning på Haunstoft i afslutnings-øjeblikket. Desuden havde Aab et lumsk ’drop-in’ af backen Mads Frederiksen, der var ved at snyde en efterhånden iskold keeper Høgfeldt i Rødovres mål.

En rolig afslutning

Rødovre cruisede og Aab havde opgivet. Den sidste periode blev aldrig nogen stor oplevelse og de var faktisk ikke noget væsentligt at skrive om.

Der var naturligvis chancer, men de sidste 20 minutter kunne man godt have skippet og fået direkte til Rødovres guldfest.