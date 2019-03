RSIKs U13 er danske mestre

Vild jubel blandt RSIKs U13, der spillede deres første Danmarksmesterskab hjem til Rødovre. Foto: Red.

ishockey Rødovres U13 blev suveræne danske mestre med lutter sejre og en score på 63-11. Største sejr var over sølvvinderne fra Frederikshavn. I alt har RSIK opnået to DM-trofæer samt en sølvmedalje og er igen i år mest vindende ungdomsklub i ishockey.

Af Peter Fugl Jensen

I Rødovre er man vant til stærke årgange, men denne årgang ’06-’07 er ekstraordinær stærk. Med årene plejer forskellen at blive udlignet, men det bliver svært for de øvrige hold at vriste DM-trofæet fra denne årgang fra Rødovre i de næste mange år.

Med en enorm stærk bredde i truppen kombineret med individuelle dygtige spillere, især Anton Linde, der bare skiller sig ud på alle områder, men der er flere dygtige rødovrespillere. Det betyder, de også kan presse hinanden til træning, som man har set på tidligere store årgange i RSIK, men det er mange år siden.

Vejen til DM-trofæet startede med et bump, for Vojens var tæt på at snyde Rødovre allerede i den første kamp, men med hiv og sving fik RSIK hevet en overtidssejr hjem. Siden så rødovregutterne sig ikke tilbage.

I kamp to blev Herlev besejret med 6-2. Sejren blev grundlagt i de første 10 minutter, hvor Rødovre førte 3-0.

I kampe tre blev værterne fra Hvidovre smidt ind i Rødovres velsmurte maskineri. Efter syv minutter og 26 sekunder førte Rødovre med 5-0 og grundstenen var lagt til en sikker 10-2 sejr.

I kamp fire toppede det stærke rødovremandskab. Det var den moralske finale, men Frederikshavns små teknisk dygtige spillere fik ikke en skøjte til isen. Da 1. periode var slut, førte Rødovre med 11-0. Det er altså et må oftere end hvert andet minut… i finalen!

Denne magtdemonstration sendte chokbølger ud i hele hallen, selv de rødovre-forældre, jeg talte med, var lamslået. Kampen endte 17-2 og derfra kunne kun en mega-kikser ændre på, at guldmedaljerne skulle hænges om halsen på Rødovres spillere.

Det skete ikke. I kamp fem fortsatte Rødovre i sikker stil, da Herning ikke fik scoret, men måtte se sig passere otte gange.

Så blev det søndag og de sjællandske vicemestre fra Gentofte, med den dygtige keeper Bertram Witomski, kunne måske overraske – men nej. Nordsjællænderne fulgte godt med i kampens første 10 minutter og skudstatistikken lød på 8-8, men Tristan Petersen ville det anderledes, for han stod bag et vaskeægte hattrick til 3-0 og sendte Rødovre på sikker sejrskurs og cifrene endte med at hedde 9-0.

Da Frederikshavn skulle bruge straffeslag til at vinde over Gentofte, så var Rødovre allerede Danmarksmestre inden den sidste kamp mod Aab. En afsluttende kamp som RSIK vandt med 8-1. Mest iøjnefaldende i den kamp var, at Anton Linde scorede seks mål, alle med assist af Andrew Bjergstad. Det ene hattrick blev præsteret på et skift, da kæden scorede tre mål på 27 sekunder.

Sebastian Strømstad lukkede og slukkede DM med det sidste mål, da han nettede til slutresultatet 8-1.

Årets U13 DM-spillere:

Målmand: Patrick Tiedjen, Hvidovre

Back: Johan Carlslund Nyholt, Herlev

Forward: Anton linde, RSIK

Slutstillingen

Nr. Hold K Mål P 1 Rødovre 7 63-11 20 2 Frederikshavn 7 33-30 17 3 Gentofte 7 26-25 13 4 Hvidovre 7 20-28 9 5 Aalborg 7 23-26 9 6 Vojens 7 24-35 7 7 Herning 7 20-35 6 8 Herlev 7 20-39 3

Medaljefordelingen til ishockey ungdoms-DM:

U20: Aalborg – Herning – Hvidovre

U17: Rødovre – Herning – Vojens

U15: Frederikshavn – Rødovre – Herlev

U13: Rødovre – Frederikshavn – Gentofte

Mest vindende klub:

Rødovre: 2 x guld og 1 x sølv

Frederikshavn: 1 x guld og 1 x sølv

Aalborg: 1 x guld

Herning: 2 x sølv

Gentofte: 1 x bronze

Herlev: 1 x bronze

Hvidovre: 1 x bronze

Vojens: 1 x bronze