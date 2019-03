Røvet med kniv på åben gade

Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen og modtager gerne oplysninger fra vidn Foto: Arkiv

politi Spinkel mand med elefanthue truede sig til ur og telefon mandag morgen på den lille villavej Nordvang på grænsen til Hvidovre.

Af Christian Valsted

Københavns Vestegns Politi efterforsker i øjeblikket en sag om et gaderøveri, hvor en knivbevæbnet mand truede sig til et ur og en telefon.

Røveriet skete på villavejen Nordvang mandag den 4. marts ved 9:25-tiden. Her blev en 22-årig mand passet op af en anden mand, som krævede at få den 22-åriges ur og telefon. Offeret gjorde ikke modstand og rettede sig efter gerningsmanden, der beskrives som spinkel i kropsbygning, 18-20 år og 180-185 cm. høj. Han var iført en elefanthue, sort joggingtøj og talte dansk.

Københavns Vestegns Politi efterforsker sagen og modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.