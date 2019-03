Rødovre FC sat på plads af effektive Copenhagen FC

Kalle Tamminens scorede til 2-1 i kampen mod Copenhagen FC. Foto: Brian Poulsen

Floorball Rødovre FC er nede med 0-2 efter det andet kvartfinaleopgør mod Copenhagen FC, som er uhyre effektive og skarpe i afslutningerne.

Af Flemming Haag

Efter lørdagens 5-9 nederlag, var der lagt pres på Rødovre FC efter den første kamp i kvartfinaleserien.

I søndagens opgør, lagde Rødovre FC lagde hårdt ud, og havde fra kampens start flere nærgående forsøg. Efter fem minutters pres, lykkedes det Jakob Olsson, at passerer gæsternes keeper Rasmus Engelhardt. Copenhagen kom bedre med efter scoringen og Nikolaj Parbo fik udlignet til 1-1 hvor der var spillet otte minutter. Midt i perioden, havde gæsternes Jonathan Carlsen en god mulighed, da han var alene med Oliver Have, men Rødovre keeperen præsterede en superredning.

Hjemmeholdet var spilstyrende de første ti minutter, hvorefter gæsterne fik flyttet spillet frem i Rødovres zone. Kun storspil af Oliver Have, forhindrede en Copenhagen scoring. I slut sekunderne, var Rødovre tæt på, da Nikolaj Jensen havde en afslutning på stolpen.

En jævnbyrdig og underholdende første periode med tempo og intensitet, hvor der blev afsluttet flittigt i begge ender.

Rødovre fik en powerplay mulighed kort inde i anden periode, hvor Andreas Kleczewski var tættest på, med et forsøg over mål.

Der var fart på angrebsspillet i begge ender, og de to keepere blev testet. Kalle Tamminen bragte Rødovre foran 2-1, hvor der var spillet syv minutter af anden periode. Inden hjemmeholdets spillere havde fået armene ned, udlignede gæsternes Christian Holmsteen. Så gik det stærkt. Kort efter gæsternes udligning, scorede Copenhagen tre mål på to et halvt minut, til stillingen 2-5.

Copenhagen skabte meget trafik i Rødovres zone, og i periodens sidste minut øgede gæsterne til pause stillingen 2-7.

En lige start på anden periode, men Copenhagen overtog initiativet og viste skarphed i afslutningerne, med fem scoringer i periodens sidste halvdel.

Rødovre FC skiftede keeper fra starten af tredje periode. Tim Bek afløste Oliver Have, som havde en travl anden periode, efter at have haft en flot redningsprocent.

Rødovre havde initiativet fra starten af tredje periode, og det resulterede i en scoring af Niklas Nordh, hvor der var spillet otte minutter. To minutter senere viste Copenhagen igen effektivitet i afslutningerne, og øgede til 3-8.

Umiddelbart efter Copenhagens scoring, fik hjemmeholdet en overtals mulighed, men ingen reducering. Gæsterne var netop blevet fuldtallige, da Jannik Dalkvist sendte bolden i mål til 4-8, med et slagskud. To minutter senere øgede Copenhagens Victor Holmsteen til 4-9.

Rødovre tog en Time Out, hvor der resterede tre minutter af tredje periode, og valgte at erstatte Tim Bek med en markspiller. Det gav resultat umiddelbart efter, hvor Niklas Nordh reducerede til 5-9. Inden for det næste minut, scorede Copenhagen to gange, og vandt det andet opgør, med de sikre cifre 5-11.

Det ser vanskeligt ud for Rødovre FC, der i de to kvartfinalekampe har lukket 20 mål ind. Spillemæssigt er de to hold jævnbyrdige, men Copenhagen FC har større kvalitet og skarphed i afslutningerne.

Tredje kamp i kvartfinaleserien, spilles lørdag den 9. marts kl. 16:00 i Gl. Valbyhal. En eventuel fjerde kamp, spilles søndag den 10. marts kl. 12:00 i Gl. Valbyhal.