Rødovre FC exit i kvartfinalen

Niklas Nordhs scoring til 7-4 mod Copenhagen FC rakte ikke til sejr. Foto: Brian Poulsen

Floorball Med det tredje nederlag i kvartfinaleserien til Copenhagen FC, hvor der spilles bedst af fem kampe, er Rødovre FC ude af kampen om det danske mesterskab.

Af Flemming Haag

Stillingen i kvartfinaleserien mellem Rødovre FC og Copenhagen FC var 0-2 efter de to første kampe i Rødovre Stadionhal i sidste weekend. Rødovre FC havde derfor ryggen mod muren lørdag eftermiddag i Gl. Valbyhal, hvor et nederlag vil betyde kvartfinale exit.

Rødovre havde initiativet fra kampens start, og der blev afsluttet flittigt. Kalle Tamminen og Nicolai Hammer havde gode afslutninger, men Rasmus Engelhardt i hjemmeholdets mål fik pareret. RFC lagde et højt pres, og Copenhagen havde svært ved, at få flyttet spillet ud af egen zone.

Midt i perioden, tog hjemmeholdets Pontus Kozan chancen fra banens midte, og sendte bolden i mål, til stillingen 1-0.

Syv minutter senere begik Rødovre en stor forsvarsfejl, fulgt op af en forseelse der blev takseret til straffeslag. Det udnyttede Andreas Hansson sikkert, og øgede til 2-0 hvor der resterede tre minutter af første periode.

Rødovre tilspillede sig store chancer, men manglede skarpheden i afslutningerne. Kort før periodepausen, fik RFC endelig udbytte af deres spillemæssige overtag, da lykkedes for Jakob Ohlsson at få reduceret til pausestillingen 2-1.

En første periode hvor Rødovre var spilstyrende, men havde svært ved, at finde løsninger overfor Copenhagens velorganiserede forsvarspil.

RFC lagde tryk på fra starten af anden periode, og det gav resultat efter et minut. Andreas Kleczewski afsluttede, Rasmus Engelhardt i hjemmeholdets mål halvklarede, og Nikolaj Jensen scorede på riposten. En god start på anden periode for RFC. Copenhagen var konstant farlige, og leverede en skarp kontrafase.

Fem minutter inde i anden periode, tog hjemmeholdets keeper et forsøg fra Andreas Kleczewski, sendte Victor Holmsteen afsted med et langt udkast, og alene med Oliver Have, sendte Holmsteen bolden sikkert i mål til 3-2.

Der var fortsat meget trafik i Copenhagens zone, og hjemmeholdets keeper Rasmus Engelhardt havde en travl eftermiddag.

I tiden 35:40 tog Pontus Kozan igen chancen langt udefra, og fik øget til 4-2 som var stillingen efter en anden periode, med tempo og intensitet. RFC havde mest spil, men var ikke skarpe nok i afslutningerne. Copenhagen havde styr på defensiven, og præsterede effektive afslutninger.

Rødovre fortsatte med, at lægge et højt pres fra starten af tredje periode. Niklas Nordh og Jannik Dalkvist havde en gode afslutning kort inde i perioden, uden resultat.

Det var Copenhagen der spillede sig frem til den næste scoring, hvor der var spillet otte minutter. På et effektivt kontraangreb, lagde Nikolaj Parbo en perfekt pasning til Jonathan Carlsen, som first timede bolden i mål til stillingen 5-2. Kampens flotteste scoring.

Umiddelbart efter Copenhagens scoring, fik Rødovre en overtalsmulighed, da hjemmeholdets Jeppe Hove fik to minutter for hårdt spil. Rødovre fik ikke sat sit powerplay rigtigt op, og der blev ikke spillet frem til afgørende afslutninger. Da Copenhagen igen var blevet fuldtallige, lykkedes det Brian Gadegaard Jensen, at få reduceret til 5-3.

Så fik Copenhagen igen demonstreret deres effektivitet, da Andreas Hansson kort inde i RFC forsvarzone, sendte bolden ind bag Oliver Have til stillingen 6-3, hvor der resterede fem minutter af tredje periode.

I tiden 55:58 tog RFC Time Out, og erstattede Oliver Have med en markspiller, og spillede 6 mod 5. RFC havde fart på angrebsspillet, og afsluttede flittigt. Efter et minuts konstant pres, erobrede Copenhagens Pontus Kozan bolden, og han sendte den ned i det tomme mål til stillingen 7-3 tre minutter før slutfløjt. RFC fortsatte med at spille 6 mod 5, og det gav resultat da Niklas Nordh reducerede til 7-4. I tiden 58:23 fik Copenhagens Jonathan Carlsen to minutter for protest. Trods voldsomt pres i spil 6 mod 4 i en hektisk slutfase, lykkedes det ikke for RFC at scorer yderligere.

Med det tredje nederlag i kvartfinaleserien i bedst af fem kampe, er Rødovre FC ude i kampen om det danske mesterskab.