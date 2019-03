RMB ude efter sjette kamp i kvartfinaleserien

Trods god fight, lykkedes det ikke RMB, at få scoret i kampen mod SønderjyskE Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter lige opgør, med et 0-1 nederlag i det sjette kvartfinaleopgør, blev det slut for Mighty Bulls efter en godkendt kvartfinaleserie.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Buls, stillede op til kampen mod SønderjyskE uden Edgars Treijs, Christoffer Frænell, Dennis Christjansen og Frederik Skovby.

Rødovres start femmer: Julius Nyquist, Sebastian Bergholt, Matthias Asperup, Kim Johansson og Nicklas Carlsen. Stefan Ridderwall starter i mål, med William Rørth som backup.

Kim Johansson og Stefan Ridderwall der ikke var med i søndagens kamp i Vojens, er begge med i aftenens kamp.

Kvartfinaleserien mellem Rødovre Mighty Buls og SønderjyskE, er tæt på en afgørelse. Rødovre vandt de to første opgør, men SønderjyskE er kommet stærkt tilbage, med tre sejre i træk. Stillingen er 3-2 til SønderjyskE, inden sjette kamp tirsdag aften i Rødovre Centrum Arena.

Stemningen i hallen var høj fra kampens start, hvor en stor gruppe medrejsende fans fra Vojens, dystede med RMBs fans fra ”Sumpen”.

Der var fart på fra kampens start, og de to keepere blev testet, hvor bedste RMB forsøg kom fra Mads Eller. David Suvanto sendte et slagskud mod mål, hvor Andre Pison søgte riposten, men SønderjyskEs Rasmus Nielsen begik Interference, og Rødovre fik en powerplay mulighed. Trods et godt overtalsspil og gode forsøg fra Kim Johansson og Julius Nyquist, lykkedes det ikke at få scoret.

Umiddelbart efter at SønderjyskE igen var fuldtallige, sendte Steffen Frank pucken i mål med et håndledsskud, hvor der var spillet otte minutter.

Spillet vekslede fortsat, hvor gæsterne havde de farligste afslutninger. Da der resterede fem minutter af første periode, skøjtede Kim Johansson bag målet, og lagde en præcis pasning til en fri Patrick Flügge, som afsluttede lige på Patrick Galbraith. Kort efter fik Morten Andreasen to minutter for Interference. Steffen Klarskov opfangede pucken i boksplay, og havde frit løb mod Sønderjyskes mål, men blev tacklet i afslutnings øjeblikket. Nærmest en scoring af gæsterne i powerplay, var Phil Marinaccio som sendte en afslutning på stolpen. Inden Morten Andreasen igen kom på isen, fik han selskab af Julius Nyqvist, der fik to minutter for Cross-Checking, og ”Tyrene” starter anden periode i undertal.

En første periode, hvor SønderjyskE producerede mest spil i Rødovres zone, og havde flest afslutninger.

Rødovre leverede et sikkert boksplay fra starten af anden periode. Da ”Tyrene” igen blev fuldtallige, fik SønderjyskEs Martin Eskildsen to minutter for Tripping. Bedste afslutning i Rødovres powerplay, kom fra Matthias Asperup, der havde et forsøg på stolpen.

Midt i perioden havde SønderjyskEs Anders Biel en stor mulighed, da han alene med Stefan Ridderwall fik afsluttet, men Stefan Ridderwall parerede.

Så blev det Matthias Asperups tur til, at tage plads i straffeboksen, da der blev dømt Interference. SønderjyskE fik sat sit powerplay godt op, og havde flere kvalificerede afslutninger, men Stefan Ridderwall præsterede store redninger.

Da ”Tyrene” igen var fuldtallige, kom der mere slutspilsfart på spillet, efter en forholdsvis rolig start på anden periode.

Der kom fart på spillet og intensitet i nærkampene. Hjemmeholdet fik spillet sig frem til flere gode afslutninger, og Andre Pison var tæt på, efter en tur bag målet.

Med fem minutter til pausen, fik Kyle Wharton to minutter for Interference, men ingen scoring i RMBs overtal.

Intensiteten fortsatte, og kort før periodepausen faldt der en dobbelt udvisning, en til hvert hold. Morten Andreasen og Anders Førster blev sendt til afkøling for Roughing.

En jævn første halvdel af anden periode, hvor der ikke sket det helt store. I perioden sidste halvdel, blev der leveret mere intens slutspilshockey.

Tredje periode startede med spil fire mod fire, hvor Rødovre lagde bedst ud. David Suvanto havde periodens første mulighed, men pucken gled tæt forbi mål.

Rødovre lagde et højt pres, og skabt meget trafik i gæsternes zone, men havde svært ved, at åbne sønderjydernes defensiv.

Da der resterede otte minutter af tredje periode, fik Rødovre endnu en overtalsmulighed. Trods gode forsøg af Julius Nyqvist og Steffen Klarskov lykkedes det ikke at passerer Patrick Galbraith i gæsternes mål.

Gæsterne var netop blevet fuldtallige, da Kyle Wharton trak en Tripping, men trods massivt Rødovre pres blev der ikke udlignet.

I tiden 58:43 tog Rødovre Time Out, og erstattede Stefan Ridderwall med en markspiller. I spil seks mod fem, lykkedes det kun David Suvanto at få afsluttet.

Stemningen var høj hos de medrejsende SønderjyskE fans, som fik kaldt sønderjyderne tilbage på isen.

Onsdag den 20. marts kl. 19:00 spiller RSIKs 1. division semifinale mod Hvidovre i Rødovre Skøjte Arena.