RMB tog første stik

Nicklas Carlsen sikrede Rødovre sejren over SønderjyskE, med kampens eneste scoring. Foto: Brian Poulsen

Ishockey I et målfattigt opgør, vandt Mighty Bulls 0-1 i det første opgør i kvartfinaleserien over SønderjyskE. De to hold spiller kamp nummer to i serien, søndag den 10. marts kl. 14:00 i Rødovre Centrum Arena.

Af Flemming Haag

Stillingen efter første kvartfinale mellem SønderjyskE og Rødovre Mighty Bulls er 0-1, i en serie, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Rødovre Mighty Buls, stillede op til kampen mod SønderjyskE, uden Kim Johansson, Christoffer Frænell, Dennis Christjansen og Frederik Skovby.

Rødovres start femmer: Julius Nyquist, Sebastian Bergholt, Matthias Asperup, Morten Andreasen og Nicklas Carlsen. Stefan Ridderwall starter i mål, med William Rørth som backup.

Det blev en start på kampen i en tæt pakket Frøs Arena, med få afslutninger på mål. Rødovre fik registreret sin anden afslutning i tiden 13:19, hvor Julius Nyquist sendte en pasning til Nicklas Carlsen, der sendte pucken ind bag Patrick Galbraith i SønderjyskEs mål.

Tre minutter senere måtte Kasper Jensen (Roughing) og Morten Andreasen (Tripping) samt SønderjyskEs TJ Moore (Roughing) en tur i straffeboksen, og Rødovre spillede to minutter i undertal. Det lykkedes ikke for SønderjyskE at passerer Stefan Ridderwall, og ”Tyrene” kunne gå til pause med en 0-1 føring.

Tre minutter inde i anden periode, fik Rødovre en overtals mulighed, da hjemmeholdets Rod Pelley fik to minutter for Tripping, men Rødovre fik ikke udbytte af sit powerplay. To minutter senere måtte Matthias Asperup en tur i straffeboksen for Tripping. Et sikkert boksplay, hold hjemmeholdet fra at komme frem til en afgørende afslutning.

Matthias Asperup var netop kommet på isen, da David Suvanto i tiden 32:05 fik to minutter for Tripping. Endnu et sikkert boksplay af ”Tyrene”, hvor det ikke lykkedes SønderjyskE, at spille sig frem til en afslutning. Ingen scoringer i en tempofyldt anden periode, uden mange skud på mål.

Det var småt med registrerede afslutninger fra starten af tredje periode. Midt i perioden, havde Rødovre fire afslutninger, og SønderjyskE formåede ikke at have en afslutning inden for målrammen. I tiden 51:41 måtte Kasper Jensen tage plads i straffeboksen for anden gang, da der blev dømt Delaying the Game. Rødovre måtte spille i undertal for fjerde gang, hvor det ikke lykkedes for hjemmeholdet, at få udlignet.

I tiden 58:34 fik Rødovre endnu to minutter, da Marco Illemann fik to minutter for Delaying the Game. I samme til tog SønderjyskE Time Out, og erstatter keeper Patrick Galbraith med en markspiller.

Rødovre holdt til presset, og vandt sæsonens første sejr i Jylland og den første kamp i kvartfinaleserien.

Kamp nummer to i serien, spilles søndag den 10. marts kl. 14:00 i Rødovre Centrum Arena.