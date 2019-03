RHs sportschef ”Ønsker lokal og regional opbakning”

Thomas Anker ”Vi vil rigtig gerne samarbejde med nogle virksomheder” Foto: Brian Poulsen

Håndbold Hvis vi skal have et andet set-up end det vi har i dag, så er det noget med den lokale og regionale opbakning, både i forhold til Rødovre kommune, Rødovre Centrum og øvrige sponsorer. Det hele skal spille rigtigt sammen, hvis vi skal forblive i 1. division, det ved vi godt fra historien, siger Thomas Anker, sports-chef i Rødovre Håndboldklub.

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt har talt med Rødovre Håndboldklubs sportschef Thomas Anker, i forbindelse med RHs damers oprykning til 1. division.

Inden sæsonstarten var målsætningen, at slutte i 2. divisions bedste halvdel. Hvad gør, at det unge hold har oversteget forventningerne?

”Det er først og fremmest fordi der er nogle gode håndspillere, og der er nogle gode trænere. Det har været et langt træk, ikke noget dårligt træk, men det er noget med at have en kultur, hvor man kommer til træning og giver sig hver gang. Vi har spillet mange kampe i år, hvor vi ikke har spilet prangende håndbold, hvor det har stået og vippet lidt, og når vi har trådt lidt på pedalen, så har vi kunne skabe et forspring og været gode til at holde det. Når man kan gøre sådan, så kommer der lige pludselig mange sejre på kontoen, og så vokser selvtilliden. I november måned var vi dårligere end Lyngby, og nu er vi bedre end dem. Jeg tror, at det der med kontinuerlige lange træk og god træningskultur, og en kamp af gangen, det kan blive til meget når det hele flasker sig, og det må man jo sige, at det har gjort”.

Annonce

Der dukkede unge talenter op i løbet af sæsonen. Sophia Lind og Amalie Hjort kom efter en længere skadespause og gjorde en forskel. Kommer der flere nye spillere?

”Hvis vi kan fremskrive noget historie, så viser det sig jo altid når man rykker op, at der sker noget, så det regner vi med der gør, men det komme an på hvordan opstarten bliver. Det korte svar er ja, det vil da være mærkeligt hvis der ikke gjorde”.

Rødovres håndbolddamer har de seneste seks sæsoner haft en ”elevator tilværelse”, hvor det på skift har været oprykning til 1. division, og derefter nedrykning til 2. division. Stopper det nu?

”Det kommer ikke kun an på os. Vi kan gøre alt muligt internt, i forhold til at lave et godt træningsmiljø og lave en god klub, det har vi gjort ret godt langt hen ad vejen.

Der er to meget afgørende ydre ting i det her. Det ene er, hvor gode er de hold vi skal spille imod, det ved man faktisk aldrig helt. Vi ved, at 1. division har været en stor mundfuld for os. Som udgangspunkt er niveauet højere end vi har været vant til, og så er der den anden ting, hvad hjælp får vi omkring os.

Hvis vi skal have et andet set-up end det vi har, og det vi har rykket op med tidligere, så er det sponsorer, støtte lokalt, så er det hele paletten rundt vi skal løfte, ikke bare et niveau, men to niveauer i forhold til, at have et andet sportsligt set-up. Det koster mange flere penge, end det vi har lige nu. Så der er noget med modstanderen, og der er noget med den lokale og regionale opbakning, både i forhold til Rødovre kommune, Rødovre Centrum og øvrige sponsorer, altså hele det der skal spille rigtigt sammen, hvis vi altså, hånden på hjertet skal sige, at vi skal rykke op for at forblive i 1. division. Der skal meget mere til, det ved vi godt fra historien”.

I forbindelse med oprykningen til 1. division, får i overrakt kr. 50.000 af Team Rødovre.

”Jeg vil godt understrege, at vi er glade for det vi får, fordi det er jo mere end ingen ting. Men der ligger jo også noget historik i nogle budgetter, omkring det vi har været vandt til at få. Havde vi ikke fået den bonus, så havde det vi har fået, været tæt på ingenting, og så havde vi virkelig været på spanden. Man kan måske sige, at det vi har fået nu, er et plaster på et lidt blødende sår, men det fastholder man jo ikke en position i 1. division af, og jeg vil godt sige, med al mulig respekt for det vi har fået, tak for det, men det batter ingenting i forhold til, at blive et forblivende 1. divisionshold, det er helt andre penge”.

Der skal arbejdes på nye samarbejdspartnere til den kommende sæson?

” Ja, det kommer ikke af sig selv, det ved vi. Vi vil jo rigtig gerne samarbejde med nogle virksomheder, det kan være for det gode hjertes skyld, fordi man syntes vi laver noget godt lokalt, med vores snart 500 medlemmer, at vi simpelthen er en håndboldklub der gør en forskel lokalt. Det kan også være fordi, at 1. division er noget andet end 2. division, det er en landsdækkende profilering og noget bedre håndbold, en bedre håndboldoplevelse, det kunne godt være nogle grunde til, at man kunne være interesseret i et samarbejde, så det korte svar er ja, det kunne vi rigtig godt tænke os”, slutter Thomas Anker.