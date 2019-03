RHs herrer klar til kvalifikationskampe

RHs spillende træner Jacob Bønnelykke, nåede op på hele 118 scoringer i sæsonen. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Med en sikker seks måls sejr over Dianalund/Tersløse, fik RHs herrer en god optakt til den kommende uges kvalifikationskamp mod KSG, om oprykning til 2. division.

Af Flemming Haag

Rødovres håndboldherrer, som sikrede sig andenpladsen efter sidste weekends sejr over Hvidovre IF, mødte søndag eftermiddag rækkens nummer fire Dianalund/Tersløse, i en kamp, som ikke havde indflydelse på holdenes endelige placering, i sidste spillerunde.

Der var fart på fra kampens start, hvor gæsterne lagde bedst ud og kom foran 0-3, hvor der var spillet fem minutter. Et minut senere, havde RH udlignet til 3-3 inden gæsterne med to scoringer, kom foran 3-5. Så fik hjemmeholdet en god periode, og kom med fire scoringer foran 7-5. Med fire scoringer af Jacob Bønnelykke og to scoringer af Jonas Hybel, blev det 13-8, hvor der resterede ti minutter af første halvleg. Lasse Dalgaard (2) Andreas Lahn Mittet og Ask Kristoffersen scorede til 17-11, med fire minutter til pausen. Gæsterne fik reduceret til 17-13, inden Ask Kristoffersen lukkede første halvleg med sin tredje scoring, til pausestillingen 18-13.

En første halvleg, hvor RH havde fart på angrebsspillet, fornuftig defensiv og Lasse Sørensen i målet, havde en flot redningsprocent.

Jonas Orby og Jonas Hybel åbnede anden halvleg med hver en scoring, og øgede til 20-13. Alexander Krag Hansen fra fløjen scorede til 21-14, fem minutter inde i anden halvleg.

Et godt kæmpende Dianalund/Tersløse mandskab fik reduceret til 21-16. Jonas Orby, Kristoffer Leth og Ask Kristoffersen øgede til 24-17, inden gæsterne med tre scoringer fik reduceret til 24-20 midt i halvlegen. Gæsterne forsøgte, at sætte Jacob Bønnelykke ud af spillet med en personlig opdækning, men det lykkedes ikke. Så kom der fart på hjemmeholdets angrebsspil, og RH fik med fem scoringer øget til 29-20, heraf to scoringer af Jacob Bønnelykke. Gæsterne viste fortsat god vilje, og fik med tre scoringer, reducerede til 29-23. Kristoffer Leth øgede til 30-23, hvor der resterede fem minutter af anden halvleg.

Gæsterne kom endnu engang tilbage, og fik reduceret til 30-26, inden Jacob Bønnelykke og Kasper Balling Hansen lukkede kampen med hver en scoring, til slutresultatet 32-26.

En kamp med meget fart på, og en god optakt for RH, inden de kommende kvalifikationskampe mod KSG om oprykning til 2. division.

Første kvalifikationskamp spilles i den kommende uge i Rødovre Stadionhal. Om kampen spilles torsdag eller søndag, vides endnu ikke, men vil kunne ses i Lokal Nyts trykte udgave, torsdag den 4. april.