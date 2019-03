RHs damer tilbage i første division

Glæden var stor hos RHs håndbolddamer, efter at oprykningen til 1. division var en kendsgerning. Foto: Privat

Håndbold Rødovres håndbolddamer har nu sikret sig oprykning til 1. division, hvor der endnu resterer to kampe. En imponerende sæson af det unge mandskab, der kun har sat tre point til i 24 kampe.

Af Flemming Haag

Der var mødt mange tilskuere op i Brøndby Stadionhal, for at støtte Rødovres unge håndbolddamer i kampen mod Brøndby HK, hvor en sejr til RH, betyder oprykning til 1. division.

Den spænding der var inden kampen, forsvandt hurtigt. Et overbevisende RH mandskab tog enhver spænding ud af kampen fra start. Foran 1-5 efter fem minutter og 3-10 midt i halvlegen, hvor Line Kejser, Anne Jagd og Hannah Jørgensen noterede sig for flere scoringer. Efter tyve minutter havde RH bragt sig foran 5-12, inden Emilie Tautoft med tre scoringer, Amalie Hjort med to mål og en enkelt scoring af Elisabeth Høyer, kunne Rødovre gå til pause med en 6-18 føring.

En første halvleg, hvor Rødovre spillede hjemmeholdets forsvar tynde, havde fart på angrebsspillet, god timing i kontrafasen, og en fornuftig defensiv, hvor Brøndby havde svært ved at spille sig til muligheder.

Rødovre kom fint ud til anden halvleg, og kom foran 7-23 efter fem minutter. Herefter blev det til fire scoringer af Anne Jagd til stillingen 10-27 og Line Kejser med to mål til 12-29, hvor der resterede ti minutter af anden halvleg. Det blev 13-30 på Anne Jagds niende scoring, inden Maria Breddam lukkede kampen med tre mål til slutstillingen 14-33.

En sikker RH sejr over et harmløst Brøndby HK, der blev kørt fuldstændig over. Der var mange flotte RH præstationer, hvor alle på holdet bød ind.

Rødovre har nu sikret sig oprykning til 1. division, hvor der endnu resterer to kampe. En imponerende sæson af det unge mandskab, der i 24 kampe kun har sat tre point til, med et nederlag til Lyngby HK og en uafgjort kamp mod Roskilde Håndbold.

Flot arbejde af holdets trænerteam Nikolaj Moltrup-Ryom og Mads Hinrichs Thomsen som har formået, at føre det unge hold frem til oprykning, efter en imponerende sæson.

RHs kommende 1. divisions damer, møder Furesø Håndbold torsdag den 21. marts kl. 20:00 i Rødovre Stadionhal.