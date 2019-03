RHs damer fortsætter sejrskursen

Humøret var højt blandt RHs håndbolddamer da oprykningen til 1. division er en kendsgerning. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Med en sikker 27-20 sejr over Furesø Håndbold, har RHs damer nu spillet 18 kampe uden nederlag. Efter kampen mod Furesø modtog holdet ”Guldhår” og trøjer med teksten ”Oprykning 1. division 2019”, som belønning for oprykningen til 1. division.

Af Flemming Haag

Første kamp efter, at RHs damer har sikret sig oprykning til 1. division, var mod Furesø Håndbold i Rødovre Stadionhal, en kamp som placeringsmæssigt, var uden betydning for begge hold.

De to hold fulgtes ad til stillingen 5-5, hvor Amalie Rasmussen udmærkede sig med tre scoringer, hvor der var spillet femten minutter. Fem minutter senere var stillingen 7-7. Så rykkede hjemmeholdet fra, og det blev 11-7 på mål af Anne Jagd (2), Line Kejser og Emmilie Tautoft. Furesø fik reduceret til 11-9, inden Elisabeth Høyer med to scoringer øgede til pausestillingen 13-9.

En fortjent føring til hjemmeholdet, efter en rodet første halvleg med en lang række tekniske fejl, hvor begge hold havde en tendens til, at spille hurtigere en kundskaberne rakte til.

RH fik mere styr på spillet fra starten af anden halvleg, og bragte sig foran 20-12 midt i anden halvleg, hvor det kun lykkedes gæsterne at passerer Stinne Strøjr i RHs mål, tre gange. Efter den gode RH start på anden halvleg, kom der en periode hvor angrebsspillet ikke fungerede, og scoringsfrekvensen faldt kraftigt. Det blev kun til en enkelt scoring af Katrine Clasen i ti minutter, hvor Furesø med fem scoringer, fik reduceret til 21-17. Så kom hjemmeholdet i gang igen. Katrine Clasen, Anne Jagd og Marie Breddam øgede til 24-17, og kort før tid, fik Hannah Jørgensen (2) og Line Kejser lukket kampen til slutresultatet 27-20, i en kamp der manglede tænding og intensitet.

Efter sejren over Furesø Håndbold fik RHs damer udleveret ”guldhår” og trøjer med teksten ”Oprykning 1. division 2019”. Champagnepropperne sprang og der blev skudt guldkonfetti, som belønning for oprykningen til 1. division.

Sæsonens sidste kamp spilles søndag den 31. marts kl. 15:15 mod Helsingør Håndbold i Helsingør-Hallen.