RFC bagud efter første kamp i kvartfinaleserien

RFC fik ikke den bedste start på kvartfinaleserien, med et 5-9 nederlag til Copenhagen FC. Foto: Brian Poulsen

Floorball Efter en tæt og underholdende floorballkamp vandt Copenhagen FC 5-9, da de fra stillingen 5-5 i tredje periode, udnyttede fejlpasninger i RFC forsvarzone. De to hold mødes igen i morgen søndag, i den anden kamp i serien spilles i Rødovre Stadionhal kl. 14:30.

Af Flemming Haag

Der var fart på fra start, i kampen mellem Rødovre FC og Copenhagen FC, hvor der var en tendens til, at der blev spillet hurtigere end kundskaberne rakte til. Spillet vekslede, uden at der blev spillet frem til kvalificerede afslutninger.

Otte minutter inde i perioden, fik Rødovres Nicolai Jensen to minutters straf for hårdt spil. Copenhagen fik sat sit powerplay godt op, og det resulterede i en scoring af Nikolaj Parbo, der tog chancen fra distancen.

Begge hold fik bedre styr på pasningsspillet, og der blev spillet frem til gode forsøg i begge ender.

Rødovres Nicolai Hammer fik efter tretten minutters spil, to minutter for hårdt spil. I undertal, tilspillede hjemmeholdet sig flere store muligheder, hvor Niklas Nordh og Brian Gadegaard Jensen havde gode afslutninger.

Tre minutter inden periodepausen, tog Copenhagens Andreas Hansson chancen, og hans forsøg passerede Oliver Have i Rødovres mål.

Mod slutningen af perioden havde Nicolaj Jensen og Andreas Kleczewski gode forsøg, men ingen scoring, så Copenhagen, der var skarpere i afslutningerne, kunne gå til pause med en 0-2 føring.

Copenhagen kom bedst fra start i anden periode, hvor Oliver Have blev testet. Efter fire minutter slog Copenhagen kontra. En ufarlig afslutning, ramte RFCs Jakob Olsson, og snød Oliver Have i målet.

Kort efter fik Rødovre en overtals mulighed. Trods massivt pres, lykkedes det ikke at få reduceret. Midt i perioden fik Nicolai Jensen to minutter for høj stok, og det blev 0-4 på et slagskud fra gæsternes Magnus Møller.

Så kom der gang i målscoringen. Først fik Rødovre reduceret i undertal, da Nicolai Hammer flugtede en høj bold i nettet. Spillet var netop sat i gang efter Hammers scoring, da Niklas Nordh sendte bolden i mål til 2-4, og der var skabt ny spænding i kampen.

Inden Nicolai Jensen igen kom på banen, øgede Nikolaj Parbo til 2-5 på slagskud. Så fik Andreas Kleczewski to minutter for ukorrekt skub, men ingen scoring i undertalssituationen.

Rødovre var i flere tilfælde tæt på at reducerer mod periodens slutning, men skarpheden manglede, i en lige og underholdende anden periode.

Annonce

Rødovre startede tredje periode med, at reducerer til 3-5 hvor Brian Gadegaard lagde en tværpasning til Jannik Dalkvist, som first timede bolden i mål. RFC havde initiativet, og seks minutter inde i tredje periode blev det 4-5 da Nicolai Jensen fik chancen tæt under mål. Et minut senere, udlignede Andreas Kleczewski på slagskud, og kampen var helt åben.

Copenhagen tog Time Out. Rødovre fortsatte med at lægge pres, og der var meget trafik, i gæsternes zone.

Gæsternes Magnus Møller, opfangede en fejlpasning, og alene med Oliver Have, sendte han sikkert bolden i mål, hvor der resterede syv minutter.

I tiden 17:02 tog RFC en Time Out. Tog keeper Oliver Have ud, og spillede seks mod fem. Gæsternes Andreas Hansson opfangede en tværaflevering, og han kunne sende bolden i det tomme mål. Så fik Brian Gadegaard to minutter for hårdt spil, hvor der resterede to minutter. Rødovre satsede fortsat, og spillede uden Oliver Have. Gæsternes Pontus Kozan erobrede bolden i egen zone, hvorfra han sendte bolden i det tomme mål. I slut sekunderne, løftede Nikolaj Parbo bolden over Oliver Have til slutresultatet 5-9.

En tredje periode hvor hjemmeholdet var spilstyrende, og leverede et flot comeback fra 2-5 til 5-5 midt i perioden. Fejlpasninger af hjemmeholdet, blev effektivt straffet og det lagde grunden til Copenhagens sejr og 1-0 føring i serien bedst af fem.

Kamp nummer to i kvartfinaleserien, mellem Rødovre FC og Copenhagen FC, spilles i morgen søndag kl. 14:30 i Rødovre Stadionhal.