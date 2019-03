Politiker dømt for trusler med kniv og ‘peberspray’

Politikerens gode omdømme og personlige forhold har fået retten til at gøre en undtagelse i strafudmålingen. Dansk Folkeparti vil ikke kommentere dommen, som de forklarer er blevet anket.

Af André Bentsen

Det startede som en klassisk nabotvist. Hvem må parkere hvor? Hvor længe må store industrimaskiner holde i tomgang ved siden af sovende babyer i barnevogne, og hvor meget må man egentlig larme, når man bor klods op af hinanden på en lille vej i Rødovre.

Ikke så store spørgsmål, at de set udefra umiddelbart ville ende med en politianmeldelse, en tur i retten og en politisk karriere på grænsen af ruin. Men det er netop, hvad en nabofight på Enggårdsvej lige nu er endt med.

Dansk Folkepartis, Peter Michael Jensen, der tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen for både Venstre og senest DF, er ved retten i Glostrup idømt 30 dages fængsel.

Straffen skal imidlertid ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begår noget strafbart i et år. Ifølge Rødovre Lokal Nyts oplysninger har hovedpersonen anket dommen i en sag, der kan ligne et forsøg på at smadre en offentlig politikers karriere, men på den anden side af hækken, inde hos naboen, er den logiske kulmination på et års uenigheder, der spænder helt fra fnidder-fnadder til chikane.

”Chikanen begyndte lige efter indflytning, da familien, venner og håndværkere begyndte at parkere på den offentlige vej, foran naboens hus på Enggårdsvej. Der parkeres kun såfremt der ikke er plads foran egen matrikel,” forklarede naboens far, Bjarne Helmuth Nielsen ved retten i Glostrup.

Alligevel skulle episoderne have fået den anklagede politiker til at råbe og skrige og anklage naboen for chikane.

For at sikre sig sin parkeringsplads skulle Peter Michael Jensen derfor have parkeret sin erhvervstrailer på den offentlige vej foran sit hus ind mod naboen, selv om det kun er tilladt at parkere med trailer på offentlig vej i 24 timer.

“Nytårsdag stiller han endda også sin erhvervsgravko ud på den offentlige vej, så det ikke er muligt for andre at holde foran ham på den offentlige vej,” fortæller Bjarne Helmuth Nielsen.

Kniv og peberspray

I marts måned eskalerer nabofighten da naboens far nægter at flytte sin bil fordi han er dårligt gående.

Han påstår, at det fører til dødstrusler, og at den anklagede med tegnsprog har vist, hvordan han vil skære halsen over på ham.

En anden dag er det sønnen det går ud over.

“Min søn ser, at Peter Michael er ved at tage billeder af hans bil og vil gerne snakke med ham om hvad der foregår og bede ham stoppe. Min søn når ikke at sige et ord før han truer med en peberspray imod hans ansigt og senere truer ham på livet med en køkkenkniv,” forklarer Bjarne Helmuth Nielsen.

I retten beskriver den anklagede forløbet anderledes, men ender alligevel med at blive dømt 30 måneders betinget fængsel.

“Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på truslens karakter, hvor der blev fremvist kniv og peberspray eller lignende genstand,” står der i domsafsigelsen.

I formildende retning har retten lagt vægt på tiltaltes gode personlige forhold, og at han ikke tidligere er straffet.

“Retten har på den baggrund fundet det forsvarligt undtagelsesvist at gøre straffen betinget uden vilkår om samfundstjeneste,” hedder det sig.