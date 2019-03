Point med hjem fra Gladsaxe

Avarta spillede søndag 1-1 på udebane mod AB Foto: Arkiv

fodbold Avarta formåede for anden kamp i træk at bide skeer med en af topholdene i rækken. Denne gang fik Thomas Wesths tropper et point med hjem fra udekampen mod AB.

Af Mike Hjulmand

AB - Avarta 1-1 (1-0) 1-0 Yonas Nielsen (30') 1-1 Oliver Carrara (76')