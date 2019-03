Påvirket mand viftede med pistol på Roskildevej

Politiet tog ingen chancer, da de tirsdag morgen fik en anmeldelse om, at en mand var set på Roskildevej med en pistol i hånden. Foto: Mathias Øgendal

politi Politiet tog ingen chancer, da de tirsdag morgen fik en anmeldelse om, at en mand var set på Roskildevej med en pistol i hånden. Han blev senere anholdt i Fitness World ved kommunegrænsen til Brøndby.

Af Christian Valsted

Københavns Vestegns Politi rykkede talstærkt ud, da der tidligt tirsdag morgen indløb en anmeldelse om, at en yngre mand var set på Roskildevej ved Fitness World med en pistol i hånden.

Da politiet nåede frem til stedet var manden væk, men politiet havde en mistanke om, at han opholdt sig i et nærtliggende træningscenter.

”Vi anholder ham kort tid efter i et træningscenter og det skete uden den store dramatik. Ved ransagning på stedet fandt vi senere en såkaldt hardball-pistol,” siger vagtchef Morten Steen fra Københavns Vestegns Politi.

Manden er kendt af politiet og vagtchef Morten Steen oplyser, at han var påvirket af euforiserende stoffer og vil blive sigtet for overtrædelse af våbenloven.

”Man kan ikke gå rundt på gaden med en pistol. Det er utrygsskabende og derfor sender vi også hele styrken ud, når vi får anmeldelser som denne,” siger han.