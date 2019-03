Overtidskamp åbner U17 DM

Et sjældent besøg i Rødovres zone. Foto: Red.

ishockey Rødovre vandt, efter en scoring af Gustav Lund Jensen i åbningskampens tillægstid, med 4-3 over Herning.

Af Peter Fugl Jensen

Den 15-årige Marcus Almquist afslutter sin tid i Rødovre med dette U17 DM, hvorefter de nærmeste kommer til at udspille sig i Jönköping. Den talentfulde forward skulle blot bruge 88 sekunder, før han sendte Rødovre i front, da han fandt vej mellem to jyske backs og udplacerede keeperen.

Jublen havde knapt lagt sig, før Herning svarede igen. Stort overblik af Frederik Brændgaard betød, at Tobias Pedersen stod med pucken og åbent mål, så han kunne score et af sine nemmeste, men også vigtigste, mål til 1-1. Der var ikke engang spillet tre minutter, hvilken start.

Rødovre var mest i teten, men Herning bed også godt fra sig i et hæsblæsende tempo mellem to skøjtestærke mandskaber.

Jyderne måtte oven i købet undvære topscorer og landsholdsspiller Lucas Bang samt centeri 2. kæden Laurits Schultze.

Første hold, der blev straffet med en udvisning, blev Herning. Rødovre fik ikke overtalsspillet til at fungere, i stedet måtte RSIK hente pucken i egen zone. Det gjorde Kasper Larsen, han så op og lagde fremragende coast to coast pas til Almquist, der alene igennem sendte pucken op i det ene hjørne.

Igen svarede Herning hurtigt igen og denne gang var skarpretteren Nikolaj Davidsen, som tæt under mål, firsttimede pucken forbi Nikolaj Høgfeldt i hjemmeholdets målfelt.

Efter målet skruede Rødovre en anelse på tempoet og fik sat Herning under pres – det gav bonus, da Conrad Schmidt opsnappede en løs puck i toppen af slottet og den målfarlige rødovrespiller sendte pucken over skinnen på Anton Lisberg i Hernings mål.

Pudsigt nok blev alle fem mål scoret af spillere fra årgang ’03 i den første periode.

Alt spillet til RSIK – Herning scorede

Rødovre var spilstyrende i den 2. periode, mens Herning var afventende, pakkede omkring slottet og ventede på tilfældige muligheder. Dem fik jyderne fire af og de var alle farlige, blandt andet via Frederik Kanlund, der tre gange trådte igennem og skøjtede sig frem til en åben mulighed. Den ene gik i mål, hvilket blev periodens eneste scoring.

Eller rettere anerkendte scoring, for Rødovre scorede igen i overtal, men Magnus Lykke og holdkammeraterne havde ikke set, at målet var blevet annulleret for off-side i målfeltet.

Rødovre trykkede på og Herning lukkede slottet godt af. Selvom 80% af spillet i 2. Periode foregik i Hernings zone, så havde værterne svært ved at komme frem til åbne chancer.

Det blev til 3-4 store tilbud, men så stod keeper Anton Lisberg i vejen.

Dermed var kampen helt åben, da de to hold skøjtede ud til den anden pause.

Skød og skød – Herning lukkede ned

Den sidste periode blev endnu mere ensidig end 2. periode, der var nærmest tale om powerplay-pres af Rødovre og skudstatistikken for perioden på 11-2 fortæller en del. Blandt andet kom Herning ikke frem til en afslutning i deres powerplay, til gengæld var jyderne tæt på at afgøre kampen, da Frederik Kanlund igen skøjtede fra alt og alle, så han kom alene igennem. Han burde dog have tænkt i en aflevering i stedet for at skyde selv, da nærmeste ’forfølger’ var en holdkammerat.

Grundet Hernings afventende spil, havde man en fornemmelse af, at den kloge narrer den mindre kloge, for som perioden skred frem, så dyrkede RSIK individet i højere og højere grad, mens Herning spillede som et hold, der kastede sig ned i skuddene og konstant hjalp deres velspillende keeper Anton Lisberg, der i den grad var skudt varm, mens de hårdt kæmpende holdkammerater ventede på ’chancen’ til at slå kontra.

Mest dramatiske episode var allerede efter periodens første fem minutter, da Enzo Kornum sendte en tackling i ryggen på Rødovres Kasper Larsen. Dermed fik Kornum 2×10 minutter for checking from behind, men den forskel, at i Danmark og kun på U17 årgangen, sendes man i bad, når man idømmes en rygtackling alias checking from behind.

Rødovre kom frem til store chancer, stolpen hjalp til og pucken hoppede og dansede ofte frem og tilbage i målfeltet, men den jysk fight gav bonus i kraft af et point, men det holdt hårdt, da Nikolaj B. Kristensen fyrede et øksehug af på Almquist stav, så der korrekt blev dømt slashing. Der resterede under to minutter og der ventede et sandt bombardement mod Lisberg & Co.

Men Rødovre spillede bestemt ikke klogt, men der i mod langsomt og tordnede pucken ind i skinnerne på Hernings spillere. Dermed måtte de to hold ud i overtid.

Elegang pasning gav mål

Rødovre startede i overtal, ikke helt fair, for værterne begik en større holding kort før pausesignalet, men de slap med skrækken og der lød store protester fra Hernings medrejsende forældre.

I overtiden kom Herning slet ikke ud af zonen og til sidst blev presset for meget for jyderne. Marcu Almquist sendte en knaldhård pasning mod bagerste stolpe, hvor backen Gustav Lund Jensen dukkede op og sendte pucken i mål. 4-3, dramatisk start på U17 DM.