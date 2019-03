Nyt børne- og ungepanel får flot start

FLOT: Britt Jensens indsamling til et nyt børne- og ungepanel endte på 36.535 kroner. Foto: BP

Politik Når Rødovres nye børne- og ungepanel snart skal hjælpe kommunen med at give udsatte børn og unge deres egen stemme, gør de det med et flot økonomisk springbræt under fødderne.

Af André Bentsen

Indsamlingen til støtte for udsatte børn og unge i Rødovre er nu afsluttet.

Hele 36.535 kroner blev det til, og dem får et kommende panel af børn og unge mulighed for at trække på, når de skal igangsætte initiativer, der skal inddrage udsatte børn og unge i Rødovres liv.

“Det synes jeg er vildt imponerende og jeg er meget, meget taknemmelig for de mange bidrag jeg har modtaget. Tusinde tak til hver og en af bidragsyderne,” siger viceborgmester Britt Jensen, som har startet indsamlingen.

Resultatet viser, at mange Rødovreborgere støtter op om ideen og ønsker at støtte udsatte børn og unge.

“Jeg er meget taknemlig og glad for den overvældende støtte til min indsamling. Det viser, at det nytter noget, at man kan gøre en forskel og at mange gerne vil bidrage,” understreger Britt Jensen.

Målet med midlerne er klart. De skal være til gavn for udsatte børn og unge i Rødovre Kommune.

“Jeg ønsker, at give udsatte børn og unge en stemme og mulighed for at blive hørt. Og derfor vil jeg støtte oprettelse af et børne- og ungepanel i Rødovre kommune og sikre, at netop målgruppen bliver hørt og inddraget i uddeling af de indsamlede midler fra min indsamling,” siger Britt Jensen.

Hun startede indsamlingen i forbindelse med sit 25 års jubilæum og udgivelsen af en bog om socialpolitikkens udvikling.

Under arbejdet med bogen blev det mere og mere klart, at det næste slag, der skal slås i Rødovre er et slag for udsatte børn og unge, der ikke af sig selv kommer til orde og ret.

Udsatterådet hjælper

Udsatterådet får ansvar for de indsamlede midler til støtte til udsatte børn og unge i Rødovre

Jeg og komiteen bag de indsamlede midler ifb. med mit jubilæum ønsker, at brugen af de indsamlede midler sker via inddragelse af dem det hele handler om (udsatte børn og unge i Rødovre). Og derfor ønsker vi, at et kommende børne- og ungepanel i Rødovre høres om, hvilke indsatser, der skal støttes, så målgruppen netop inddrages direkte i, hvilke initiativer pengene kommer til gode,” siger Britt Jensen.

Rødovre kommune er først ved at etablere et børne- og unge panel og derfor vil Britt Jensen og komiteen placere alle de indsamlede midler hos udsatterådet i Rødovre, så udsatterådet administrerer midlerne indtil et børne- og ungepanel er etableret og kan høres om, hvilke initiativer for udsatte børn og unge i Rødovre, der bør støttes med de indsamlede midler.

Udsatterådet er etableret af Rødovre kommune og består af professionelle samarbejdspartnere og medarbejdere, der arbejder med udsatte borgere i Rødovre, samt borgere med egne erfaringer med udsathed.

Udsatterådet arbejder for at skabe bedre forhold for udsatte borgere i Rødovre og har stor indsigt i udsatte borgeres behov og ønsker.

“Udsatterådet er den bedste garant for, at de indsamlede midler går direkte til udsatte børn og unge i Rødovre. Og samtidig sikres det, at udsatte børn og unge rent faktisk får en stemme og en klar indflydelse på, hvilke initiativer der skal støttes med de indsamlede midler,” påpeger Britt Jensen.

Hun nævner, at udsatterådet vil kvalitetssikre uddelingen af de indsamlede midler ved at bede formanden for udsatterådet i Rødovre, Lars Ahlstrand, redaktør på Rødovre Lokal Nyt, André Bentsen og formand for Social- og sundhedsudvalget i Rødovre, Britt Jensen vurdere og kvalitetssikre initiativerne inden udsatterådet endelig uddeler midler til udsatte børn og unge i Rødovre.