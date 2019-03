Naturfredningsforening efterlyser affaldshelte

Søndag den 31. marts skal der igen samles affald i Rødovre. Skolerne starter traditionen tro ugen før. Foto: Arkiv

SAMLER SKRALD Der går efterhånden ikke en uge uden, at en lokal oprydningsgruppe har ryddet et stykke rødovrejord for cigaretskodder, men det er som om, at skraldet kommer hurtigere igen, end det kan fjernes. Derfor håber den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, at hele byen vil deltage i en kæmpe affaldsindsamling.

Af André Bentsen

Søndag den 31. marts er der affaldsindsamling i hele Danmark.

Det har der været før og man skulle tro, at den seneste tids fokus på miljø og bæredygtighed ville gøre det nemt at få fyldt op i rækkerne med lokale affaldshelte, men sådan er det ikke.

Den årlige indsamling lever nemlig af lokale ildsjæle, der for en dag skifter sofaen ud med affaldssækken og det valg er der stadig rigtig mange, der mangler at træffe, hvis hele Rødovre skal dækkes, lyder det fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Vil du hjælpe?

Hvert eneste forår har de været med til at samle affald i naturen og nu er det ved at være tid igen. Affaldsindsamlingen er efterhånden en folkebevægelse. Sidste år blev der afholdt 1.000 indsamlinger i hele landet og danskerne samlede i alt 173.000 kilo affald.

Der er brug for det, hvis man spørger de lokale affaldshelte.

“Jeg ser det som en pligt at rydde op i naturen. Selvom vi tit har en pose med, når vi er ude at gå ture til hverdag, så er der stadig brug for den store indsamling en gang om året, hvor vi finder meget affald,” slutter Birgit Tanghus, der altid er at finde blandt de faste indsamlere .

