Næsten hver tyvende står uden job

I Rødovre var 4,73 procent fuldtidsledige i 2018. Til gengæld topper Rødovre sygedagpengeområdet positivt. F Foto: Arkiv

ARBEJDSLØSHED I Hvidovre er der færrest ledige på Vestegnen. Rødovre placerer sig i midten af den lokale statistik med en ledighed på 4,73 procent. Et tal der glæder beskæftigelsesformanden.

Af André Bentsen

I Hvidovre har man stor succes med at samarbejde med de lokale virksomheder om at nedbringe ledigheden, der er områdets laveste med kun 3,48 procent af arbejdsstyrken.

I Rødovre er tallet 4,73 procent.

Det viser nye tal for Danmaks Statistik over andelen af fuldtidsledige i 2018.

Hvidovre-borgmester, Helle M. Adelborg (S), glæder sig over den lave andel af dagpengemodtagere på kun 3,48 procent, der er noget under Rødovreniveau.

“Jeg er rigtig glad for, at Hvidovre havde den laveste andel fuldtidsledige på Vestegnen sidste år. Det er noget, vi arbejder hårdt for at fastholde,” siger hun.

I Hvidovre Kommune har især samarbejdet med de lokale virksomheder vist sig at give gode resultater.

I Rødovre har man haft en lignende tilgang understreger formand for Beskæftigelsesudvalget, Annie Arnoldsen Pedersen (S).

“Jeg er tilfreds med tallene for Rødovre. Vi holder snuden i sporet med hensyn til antal borgere på offentlig forsørgelse, hvor vi faktisk er kommet igennem 2018 med et bedre resultat end ventet,” siger hun og tilføjer:

“Det er især indsatsen for dagpengemodtagere, der har båret fremgangen. Her udvikler jobcentret fort-

løbende metoder til at gøre vejen mellem arbejdsgivere og ledige så smidig som mulig.”

Uddannelse og manglende erfaring

I Rødovre er det især to ting, der gør, man havner uden for jobmarkedet og er med til at statistikken ser anderledes ud end i Hvidovre, mener Annie Arnoldsen Pedersen.

“Vi har fortsat udfordringer med ny-uddannede samt uuddannede. Begge områder kræver vores fortsatte opmærksomhed,” siger hun.

“Det samme gør jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor vi ligger over landsgennemsnittet. På sygedagpengeområdet ligger vi helt i top og her er udfordringen at fastholde de gode takter,” påpeger Annie Arnoldsen Pedersen.