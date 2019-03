Når din psykolog skærer igennem

Jonas Bøyesen Jarlkov kommer fra Rødovre og vil gerne dele sine erfaringer fra mange psykologsamtaler med læserne. Foto: Brian Poulsen

mental sundhed Forståelsen af, at man skal være alvorligt syg, før man skal gå til psykolog, er aftagende. Det mener Jonas Bøyesen Jarlkov, der, som psykolog, går med tanker om at skrive en bog inspireret af sine mange samtaler med mennesker i terapirummet. I stedet har vi overtalt ham til, i første omgang, at skære igennem vrimlen af gode råd, bekymringer, og bruge spalterne her til at stille skarpt på de ting, vi alle kunne lære noget af. Om os selv vel at bemærke.

Af André Bentsen

Man går til lægen, når man er syg eller når noget ikke er som det plejer at være. Det er lidt sværere med en psykolog, fordi hvornår er det slemt nok til, man har brug for hjælp,” spørger Jonas retorisk, mens han spejder ud af vinduet i centeret og hen over Rødovre, hvor han er født og opvokset.

”I stedet kunne man spørge sig selv, hvordan kan det være, at jeg har det sådan her? Mange af os har en tendens til at tænke, vi er forkerte, eller burde

føle noget andet, end vi gør. Men når vi tager afstand fra vores følelser, tager vi samtidig afstand fra dele af os selv og så er vi allerede på afveje,” understreger Jonas Bøyesen Jarlkov.

Terapien kan handle om hvad som helst, påpeger han. Nogle har svært ved at finde mening i deres tilværelse. De føler sig måske ikke lige så tilstrækkelige eller succesfulde, som de burde være, eller lige så lykkelige som naboen og det kan være materiale nok til et godt samtaleforløb. Andre kommer med problematikker relateret til angst og depression, eller frygter, de er ved at blive sindssyge.

”Det lyder måske lidt langhåret at arbejde eksistentielt, men helt konkret, så handler mange af vores problemer om de paradokser, der er forbundet med det at være menneske. Det er en udbredt opfattelse i samfundet, at vi bør præstere, være glade, lykkelige og omstillingsparate. Der er ingen, der siger, vi også skal huske at være kede af det, triste og uoplagte,” siger han og fortsætter med en iver, der gør din redaktør ret så læselysten på, hvad hans kommende klumme her i avisen kommer til at bringe med sig af gode råd.

Gå på opdagelse i tabuer

”Det kommer til at lyde, som om der findes rigtige og forkerte følelser. Det mener jeg, er en farlig misforståelse. Det er nemlig sjældent vores følelser, der er problemet, men nærmere måden vi forholder os til dem på. Derfor går jeg ofte på opdagelse sammen med mine klienter i emner, de føler er tabubelagte eller skamfulde. For at skabe forandring, må man tage udgangspunkt i hele

det menneske, man er, der hvor man er i livet – og starte der. Det gælder også de sider af en selv, man måske ikke synes er mest flatterende. Selv hvis målet blot er personlig udvikling, vil jeg anbefale, man starter med at stille sig nysgerrig over for sine udviklingsmål, inden man begynder at løbe mod dem. Hvorfor har jeg egentlig de her mål,” spørger han igen.

Det er som om, han ikke helt har luret, det er journalisten, der normalt stiller spørgsmål og ham, der skal svare, men på mange måder, er der ikke de store forskelle på interview-situationen på redaktionen og samtalen i klinikken. Og dog.

”Hvis man skriver et portræt som journalist eller skal skrive en historie, som har værdi for andre, så har man ofte en vinkel eller en fortælling, man ønsker at bringe frem på forhånd. Det påvirker måden, man stiller spørgsmål på. Der gør jeg det anderledes, fordi jeg i terapien åbner samtalen op uden at vide, hvor den vil bevæge sig hen. Det er vigtigt, at klienterne føler sig set, hørt, forstået og respekteret, som dem de er. Uanset hvad de kommer med. Målet er, at både jeg og klienterne selv får en bedre forståelse af deres aktuelle livssituation, samt hvad de ønsker at forandre i deres tilværelse fremover. Normalt i en samtale spiller man ping-pong med hinanden hurtigt frem og tilbage. I mine samtaler griber jeg bolden, stopper op og så kigger vi sammen på den i slowmotion og ser, hvor skal vi hen,” forklarer Jonas og former med hænderne en imaginær bold.

Stil spørgsmål til dig selv

I sin nye klumme her i Rødovre Lokal Nyt og på rnn.dk vil han derfor løfte sløret for nogle af de emner, situationer og paradokser, som får ham til at gribe ikke bare én, men mange af den slags bolde dagligt.

Vi håber, mange vil læse med, for det er en fed meningsmur at spille bold op ad. Også, hvis man vil blive klogere på, hvorfor man måske tænker, som man gør.

”Vi er sjældent særligt bevidste om vores leveregler og grundantagelser. Vi har måske fået dem i barndommen eller overtaget dem fra samfundet, men det er sjældent, vi stiller spørgsmålstegn ved dem. Når vi begynder at udforske og udfordre dem, får vi en større forståelse af, hvorfor vi gør, som vi gør – og kan begynde at orientere os mod en mere samlet retning i tilværelsen, der er meningsfuld for os. Frem for eksempelvis at fortsætte med at jage alt det materialistiske i håb om at blive lykkelig, for det har alligevel ingen ende. Mere vil altid have mere,” mener psykologen, der glæder sig til at skrive om alt fra selvværd, bekymringer og ensomhed til sorg eller angst.

Terapi er inspirerende og fyldt med humor

Temaer, der bliver så tydelige i et terapirum, men som sjældent folder sig ud i spalterne i en lokalavis. For ham handler det om at give flere glæde af de gode erfaringer, som det ellers kun er forbeholdt klienter at tage med sig videre fra samtalerne.

”Jeg synes, det er vigtigt at tage det, der sker i terapien med ud i det offentlige rum og fortælle om, hvordan det også kan være. Det er ikke et tungt rum, hvor man kun taler om problemer. Det er ofte et dynamisk og inspirerende rum med masser af humor, hvor mennesker er til stede lige der, hvor de er. Derfor kan man spejle sig i hinanden, lidt ligesom med gode film eller bøger, hvor man kan relatere til karaktererne,” siger han og sætter af ren og skær vane ekstra ord på:

”Det der sker, er, at man forholder sig til sit liv sammen med et andet menneske. Jeg håber, at mine klummer her i avisen kan give lidt den samme effekt – ved at inspirere og måske gøre, at nogen stiller et spørgsmål over spisebordet, som ellers ikke var blevet stillet. Og hvem ved, måske får man et svar, man ikke havde regnet med?”