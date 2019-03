Movia: Værdifulde bidrag fra kunderne har gjort en forskel

I respekt for de reaktioner, som er kommet til udtryk, har Movias bestyrelse besluttet i enighed, at ruteplanerne på stoppestederne vil blive genopsat. Foto: Brian Poulsen

debat Meget er sagt og skrevet om trykte køreplaner. Tak til alle, der har skrevet til os eller avisen.

Af Kirsten Jensen, bestyrelsesformand i Movia

Alle indlæg er læst og inddrages i arbejdet med at gøre busturen til en god og rar oplevelse.

Der er bred enighed om, at vores kunder har behov for at få præcis information om, hvornår bussen kommer. Vi er blevet flere på vejene, der er tit vejarbejde, busser lægges om eller hænger fast i trafikken, og det er høfligt at give besked om, hvornår man møder op til en aftale. I Movia vil vi gerne give kunderne besked, så man ikke skal spejde efter en bus, og være usikker på hvornår den kommer. Forudsætningen for dette er, at vi kan give besked digitalt.

I debatten har flere peget på, at de har fået sværere ved at orientere sig om bussens rute og retning. Den nye stoppestedstavle var naturligvis testet forinden i forsøg med den hensigt, at den informa-tion, man får, hele tiden er ajourført. Men forsøg og virkelighed er ikke altid det samme. De mange reaktioner har gjort indtryk, og i respekt herfor har Movia besluttet, at bussens rutebeskrivelser skal op igen.

Der er 14.500 stoppesteder på Sjælland. Det tager tid at komme forbi dem alle, men vi går i gang hur-tigst muligt, og starter dér, hvor der er mindst digital service. Godt 70 pct. af vores kunder benytter stoppesteder med skærme, der viser liveopdaterede afgangstider. Som noget nyt kan man også få et print af bussens køreplan i bussen, hvis man ikke vil have den tilsendt eller printe den selv.

På stoppestedet kan man nemt få liveopdaterede afgangstider på alle mobiler via sms 1250. Er man i tvivl, så send en sms til 1250 med teksten info – så får man vejledning på telefonen. Vi har testet mo-bildækning på de stoppesteder, hvor der kunne være tvivl om dækningen. Se øvrige muligheder på dinoffentligetransport.dk eller rejseplanen.dk.

Tak igen for værdifulde bidrag. Vi bruger dem til at gøre den kollektive transport endnu bedre.