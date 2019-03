Motion er vigtigere end nogensinde før

SPONSORERET INDHOLD Der findes næppe mange mennesker, som ikke længere ved at motion er en sund og nødvendig ting for vores krop og herunder generelle sundhed, men kigger man udelukkende på tallene for hvorvidt vi er aktive eller ej, så skulle man tro at det ikke var alle, som kender konsekvenserne ved ikke at være jævnligt aktiv.

Af SPONSORERET INDHOLD

I denne artikel kigger vi nærmere på nogle af de metoder du kan tage i brug for at få mere motion ind i hverdagen, samt ydermere også et par af de konsekvenser det kan have, hvis du ikke får prioriteret din motion.

En verden med mange stillesiddende jobs – sådan får du dig rørt

Hvis du, som mange andre, har et job hvor du er stillesiddende det meste af dagen, så er det yderst essentielt at du får aktiveret din krop. Dette kan gøres på mange forskellige måder, men også i forskellige ’sværhedsgrader’. Man bliver som person hurtigt forskrækket ved tanken om man skal dyrke 30 minutters intens motion dagligt, da det kan være svært at finde tid og overskud til i en forvejen travl dag.

Annonce

Men hvordan kommer man så i gang med at aktivere sin krop?

Du behøver ikke nødvendigvis tage flere timer i fitnesscentret for at få aktiveret kroppen. Det gælder mange gange blot om at finde nogle rutiner, som du kan få passet ind i din hverdag. At gå fra ikke at være aktiv overhovedet til pludseligt at dyrke en times motion dagligt kan godt være en stor mundfuld, hvorfor at det ofte er en god idé at starte i det små.

Hvis du har kort på job, så kunne en idé være at tage cyklen til og fra arbejde, hvilket vil give en masse bevægelse og aktivitet til kroppen, som også er noget der kan passes ind i hverdagen forholdsvis let uden at ødelægge alt for mange rutiner. Omvendt hvis du har langt vej til arbejde, så kan du af gode grunde ikke tage cyklen, men her bør du lede efter et andet alternativ.

Hvis du har tid til det, så kunne en fin måde at få kroppen aktiveret på være at købe en træningselastik, hvilket er en kort stram elastik, som du én gang i timen lige kan tage frem og aktivere nogle af de muskler i ryg og arme, som ikke bliver rørt så meget i løbet af dagen. Sådan en elastik kan erhverves for den nette sum af omkring 25 DKK.

Udnyt at du har hæve-sænkebord på din arbejdsplads

Hvis du er så privilegeret at have et hæve-sænkebord på din arbejdsplads, så er dette helt afgjort noget du skal benytte dig af, selvom det frister mere at sidde ned.

At komme op at stå aktiverer mange muskler i ryg og læn. Disse muskler er ikke aktiveret særlig meget ved stillesiddende arbejde, noget som kan påvirke din rygholdning og senere i livet give dig nogle grimme rygproblemer. Så har du et sådant bord, så bør du klart overveje at tage 30 minutters stående arbejde et par gange i løbet af din arbejdsdag.

Sørg for at opretholde en sund kondition

Kondition er en essentiel del af vores sundhed, hvorfor at det også er essentielt at du opretholder en forholdsvis god kondition. Det giver selvfølgelig også sig selv, at hvis du har en god kondition, så har du også været aktiv for at opnå dette. Om end har du dårlig kondition, så betyder det formegentligt at du lever for usundt/ikke dyrker nok motion. Du kan med fordel læse nogle af de spændende artikler på https://kondition.dk, da de har mange gode guides og tips til hvordan du aktiverer kroppen på et daglig basis.

Vigtigst af alt, så bør du have fokus på din generelle sundhed, og ikke blot tro at alt nok skal blive godt, selvom du måske ikke nødvendigvis er tyk og eller usund af udseende. Vi lever kun én gang, så udnyt det til fulde!