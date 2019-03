Mindre kriminalitet på Vestegnen

Der var færre tricktyverier på gaden og gaderøverier på Vestegnen i 2018 – men svindel på nettet og anden økonomisk kriminalitet ligger stadig højt. Foto: Arkiv

politi Der var færre tricktyverier og gaderøverier på Vestegnen i 2018. Det viser tal fra politiets kriminalitetsstatistik.

Af Christian Valsted

Der blev begået færre tricktyverier, gaderøverier og stjålet færre biler på den københavnske vestegn i det forgangne år. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse, der bygger på tal fra politiets kriminalitetsstatistik for 2018.

Antallet af straffelovsanmeldelser på Vestegnen faldt samlet set 9,7 procent i 2018 i forhold til året før og med 63 straffelovsanmeldelser pr. 1.000 indbyggere er antallet af anmeldelser det laveste tal i 10 år.

Politiet oplyser, at tricktyverier på gaden fortsætter den nedadgående kurve og antallet ligger nu på et lavere niveau end i 2014. Alene i 2018 registrerede politiet mere end en halvering i antallet af tricktyverier, da antallet gik fra 277 i 2017 til 124 i 2018.

Det samme billede gør sig gældende for anmeldelser om gaderøverier. Her har kurven været stabilt nedadgående siden 2011 fra 225 til under det halve i 2018, hvor 97 anmelder blev indgivet.

Stigende netsvindel

Mens antallet af tricktyverier og gaderøverier heldigvis er faldende, kæmper Københavns Vestegns Politi med en stigning i antallet af tyverier fra tasker, misbrug af hævekort og svindel på nettet.

Sidste år blev der registeret 339 tilfælde af tyverier fra lommer og tasker og der er 71 flere end året før.

”Det er ærgerligt at miste pung og kreditkort og få tømt kontoen. Dæk altid for koden og hold taske, pung og penge tæt til kroppen – så er det svært for tyven at stjæle,” udtaler politidirektør Kim Christiansen i pressemeddelelsen.

Svindel på nettet fylder også i statistikken. Flere er blevet fuppet på portaler for brugte varer, hvor køber sender penge, men sælger aldrig sender varen. Her opfordrer politiet alle borgere til at vælge en NemID-valideret sælger, handler hjemme på sælgers adresse, får varen før du betaler og så overfører via MobilePay.