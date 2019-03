Mads Eller ”Vi vil det mere end SønderjyskE”

Mads Eller valgt til månedens spiller af RMBs fans. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Mads Eller blev, inden kampen mod SønderjyskE, valgt som månedens spiller af Mighty Bulls fans. ”Det er fedt, at få et skulderklap nu, hvor det begynder at blive sjovt”, siger Mads Eller.

Af Flemming Haag

Om det at blive valgt til månedens spiller af RMBs fans, siger Mads Eller.

”I takt med at mit spil har løftet sig mod slutningen af sæsonen, så det er fedt, at få det skulderklap nu, hvor det begynder at være sjovt”.

Hvordan oplevede du kampen mod SønderjyskE.

”Jeg synes faktisk, at kampen starter lidt på samme måde, som den gjorde i SønderjyskE, men bare omvendt i dag, kan man sige. I den første kamp startede SønderjyskE bedst, hvor vi formåede at score. I dag, synes jeg, vi starter bedst og det er SønderjyskE, der formår at score. I dag formår vi at blive ved med at holde trykket og de ting, vi gør godt, det holder vi og det bliver vi ved med at køre igennem hele kampen,” siger Mads Eller og fortsætter:

”Vi har været gode til at minimere vores fejl og spille god slutspilshockey, spille simpelt og komme ind på mål og det formår vi virkelig at gøre godt i dag.”

“Vi har en god vilje og det er det, der skal til for at vinde den her serie. Det handler om, hvem der vil det mest, har viljen til at blokke skuddene, at vinde nærkampene, være stærke i forskellige situationer, være smarte og stå godt i banen. Det, synes jeg, vi formår at gøre, vi har vist over de her to kampe, at vi vil det mere end SønderjyskE, og det vil vi blive ved med.”

I må forvente et motiveret SønderjyskE mandskab på tirsdag?

”Jeg tror helt sikkert, vi kommer ud for et stort pres, når vi kommer til SønderjyskE på tirsdag. Man kunne også mærke på dem i dag, at frustrationerne koger over for dem til sidst, så der er ikke nogen tvivl om, at det kommer til at blive et helvede i deres Arena på tirsdag, det er der ikke nogen tvivl om. Alle kampe i slutspillet er tætte og man skal nulstille til hver kamp, det er slutspilshockey, når det er bedst og alt kan ske,” slutter Mads Eller.