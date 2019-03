Let tretten måls sejr til RH

Julie Brandt scorede fire mål, i sejren over Herlev/Hjorten. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre HKs damer, fortsætter med sejren på 27-14 over Herlev/Hjorten, den direkte vej mod 1. division. Efter en koncentreret indsats i første halvleg, kunne RH gå til pause med en 10 måls føring. I anden halvleg blev der trukket lidt i bremsen, da sejren var hjemme.

Af Flemming Haag

Det var ikke den bedste optakt Rødovre HK fik til kampen mod Herlev/Hjorten i Herlev Hallen. En halv time før kampstart kl. 20:15 gik lyset i Hallen. Kampens dommerpar meddelte, at såfremt der ikke var lys i hallen til det oprindelige starttidspunkt, så blev kampen ikke spillet. Klokken 20:20 kom der igen lys i hallen, og de to hold fik ti minutter til, at gøre sig klar.

Rødovre fik en rigtig god start. Da der var spillet fem minutter var RH foran med 0-5. Hjemmeholdet fik reduceret til 1-5 på straffekast, hvor der var spillet syv minutter.

Det var et overbevisende RH mandskab, der havde styr på tingene. Midt i halvlegen havde RH øget til 3-11, og hjemmeholdet havde svært ved, at finde muligheder over for et stærkt spillede RH forsvar, og Stinne Strøjr tog fornuftigt fra i målet. Anne Jagd, Elisabeth Høyer og Maria Breddam øgede til 4-14 efter tyve minutter. De sidste ti minutter af første halvleg, kom Herlev/Hjorten bedre med, og holdt RHs ti måls føring frem til pausen. Med to scoringer af Amalie Hjort, og en enkelt scoring af Julie Brandt og Katrine Clasen kunne RH gå til pause, med en sikker ti målsførring på 8-18.

Efter en god første halvleg, med mange gode præstationer, kom RH forfærdeligt i gang med anden halvleg. Spillet fungerede ikke, spillede med en høj fejlprocent, og der blev leveret halvhjertede afslutninger. Efter sytten minutter var stillingen 12-20, hvor det kun lykkedes for Anne Jagd og Hannah Jørgensen at finde vej til målet.

Så kom Amalie Hjort på banen, og der kom mere fart på angrebsspillet. Otte minutter senere var stillingen 12-26, hvor der resterede fem minutter af anden halvleg. Anne Jagd scorede til 13-27 kort før til, inden Herlev/Hjorten fik reduceret til slutresultatet 14-27.

Efter en første halvleg hvor RH havde tingene under kontrol, og leverede mange gode aktioner, blev der trukket lidt i bremsen i anden halvleg, da sejre var hjemme.

Rødovre HK spiller næste kamp, søndag den 10. marts kl. 15:00 mod FIF i Rødovre Stadionhal.