Kvinder, klima og valgkamp

Der var fuldt hus sidste gang Enhedslisten og Rødovre Lokal Nyt arrangerede læsertur til Folketinget. Foto: Arkiv

BESØG BORGEN Der er mange ukendte faktorer i dansk politik, men én ting er sikkert. Der skal afholdes folketingsvalg senest den 17.juni. Det fejrer den lokale afdeling af Enhedslisten med fire arrangementer i marts måned, der sætter fokus på klima, kvindekamp og valgkamp.

Af André Bentsen

Der er snart valg og det glæder måske oppositionen mere end den siddende regering og dens støttepartier. I Rødovre glæder Enhedslisten sig til muligheden for at vælte Løkke-regeringen af pinden, et projekt de lokalt synes, skal skydes igang med et arrangement om ligestilling.

I anledning af kvindernes internationale kampdag den 8. marts afholder Enhedslisten derfor et debatmøde om, hvor langt Danmark egentlig er nået med ligestillingen i kommunerne.

“Det har vi fået tidligere medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, Bente Møller, til at komme og lægge op til debat om,” siger viceborgmester, Peter Mikkelsen om dagen, hvor alle er velkommne.

Dagen, der altså er mandag den 4. marts og på Rødovregaard klokken 19, hvis du ikke skal gå forgæves.

Hvem skal samarbejde efter valget og om hvad

‘Efter Løkke – hvad så’ er overskriften for en debat mellem socialdemokraternes folketingsmedlem Morten Bødskov og Enhedslistens folketingsmedlem Søren Søndergaard, der samtidig markerer Liste Ø’s andet martsarrangement.

“Det er håbet, mødet kan vise, at der er mere end som så, som venstrefløjen kan samarbejde om, så troen og håbet på kampen kan spire igen,” siger Peter Mikkelsen om debatten onsdag den 6. marts, der også foregår på Rødovregaard klokken 19.30.

Et af valgets store spørgsmål ser ud til at blive miljøet.

“Flere og flere siger stop for vores rovdrift på naturen og vores fælles klode,” påpeger Peter Mikkelsen, der har inviteret folketingskandidat for Enhedslisten, Ibrahim Benli, til at give et kort oplæg, som startinspiration til Naomi Kleins film ‘Intet bliver som før’ lørdag den 9. marts klokken 11 i Viften.

Enhedslisen Rødovre inviterer også – i samarbejde med Rødovre Lokal Nyt – til en rundvisning på Christiansborg søndag den 31. marts klokken 12. Kom og oplev et Christiansborg, der forhåbentligt summer af valgkamp.

Tilmelding er nødvendig efter først til mølle princippet og vi har overladt al det praktiske til Peter Mikkelsen, der tager imod tilmeldinger på E-mail: peter.mikkelsen@rk.dk.