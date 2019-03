Kvartfinale: Mighty Bulls møder SønderjyskE

Kaptajn Morten Andreasen og RMB skal møde SønderjyskE i kvartfinalen. Foto: Brian Poulsen

Ishockey SønderjyskE valgte at møde Rødovre Mighty Bulls i kvartfinalen, hvor der spilles bedst af syv kampe. Første kamp spilles i Frøs Arena, fredag den 8. marts kl. 19:30. Søndag den 10. marts kl. 19:00 spilles kamp nummer to i Rødovre Centrum Arena.

Af Flemming Haag

SønderjyskE der sluttede på anden pladsen i Metal Ligaens grundspil, skulle vælge modstander til kvartfinalen, efter at Rungsted Seier Capital havde valgt Herlev Eagles.

SønderjyskE kunne vælge mellem Esbjerg Energy, Herning Blue Fox og Rødovre Mighty Bulls. SønderjyskE valgte Rødovre Mighty Bulls.

SønderjyskE og Mighty Bulls, har spillet fem tætte kampe i grundspillet. SønderjyskE vandt fire ud af fem kampe, heraf to efter forlænget spilletid, med følgende resultater, hvor RMB er nævnt først: 1-3, 2-4, 2-3 (OT), 2-3 (GWS) og 5-4.

Det tegner til at blive en tæt og spændende serie, da de to hold står godt til hinanden, selvom SønderjyskE har den bedste formkurve, med 13 point i de seneste seks kampe i grundspillet.

Rødovre er ikke uden chance for, at kvalificerer sig til semifinalen. Det betinger dog, at ”Tyrene” får knækket den negative serie af nederlag i Jylland, hvor det er blevet nederlag i alle kampe i grundspillet, samt får mere skarphed i den forlængede spilletid, hvor det kun er blevet til to sejre, ud af fjorten mulige.

Meget tyder på, at ”Tyrene” kan spille kvartfinaleserien i stærkeste opstilling. Steffen Klarskov spillede de to sidste kampe i Grundspillet, efter en længere skadespause. Matthias Asperup, Edgars Treijs, Thomas Olsen, Sebastian Bergholt og keeper William Rørth ser alle ud til, at have overstået deres respektive skader.

Der er lagt op til en spændende kvartfinaleserie, som spilles på følgende datoer:

Fredag den 8. marts i Frøs Arena

Søndag den 10. marts i Rødovre Centrum Arena

Tirsdag den 12. marts i Frøs Arena

Fredag en 15. marts i Rødovre Centrum Arena

Søndag den 17. marts i Frøs Arena

Tirsdag den 19. marts i Rødovre Centrum Arena

Fredag den 22. marts i Frøs Arena

De øvrige kvartfinaler:

Rungsted Seier Capital-Herlev Eagles

Frederikshavn White Hawks- Esbjerg Energy

Aalborg Pirates-Herning Blue Fox