Kristne går til valg på det gode liv

Johnnie Gregersen (nr. 2 fra venstre er en del af det lokale KD-hold. Foto: Presse

TAGER ANSVAR Det bliver et hold på fem kandidater, der skal forsøge at få Kristendemokraterne valgt ind i Folketinget med et valgtema bygget op om det gode liv.

Af André Bentsen

Frihed, skole og den værdi som menneske er de første ord, som KD i Københavns Omegns Storkreds kaster ind i valgkampen.

Spidskandidaten er Jacob Rabjerg:

“Vi oplever i denne tid at ånds-, tros- og ytringsfriheden bliver sat under et konstant pres. Det danske samfund er bygget på retten til at tænke, tro og tale frit, og det må vi ikke gå på kompromis med,” siger Jakob, som er studerende.

Lokalt kender de fleste dog nok bedre kandidaten Johnnie Gregersen, der har slået sine folder i ishockeyklubben og på de lokale veje.

Han er ikk bange for at ridse forskellen på de almindelige partier og Kristendemokraterne op.

“Der er grundlæggende 2 verdenssyn med deraf følgende livssyn: Et med Gud, et uden.”

Partiets udspil til en dagsorden frem mod valget handler om, at folkeskolereformen som blev vedtaget tilbage i 2013 skal afskaffes.

“Og så skal vi i stedet til at tænke skole på en anden måde. Uddannelse handler ikke om kvantitet men kvalitet, og derfor skal børnene gå færre timer i skole, men kvaliteten af undervisningen skal hæves ved at give lærerne den forberedelsestid de har brug for,” siger Jacob Rabjerg.

“Jeg tror på, at du som menneske har en unik værdi, bare fordi du er menneske. Ikke pga. hvem du er, eller hvad du har udrettet, men alene fordi du er menneske. Jeg vil kæmpe for, at det bliver tydeligt i alle de vedtagne love, at mennesker har en unik værdi,” fortsætter han.

Moralsk kompas

Den lokale kandidat, Johnnie Gregersen har seks børn, som nu er blevet voksne, og han mener det er tid til at at tage ansvar for mere end bare de nærmeste.

“Alle bør have ret til et godt liv med frie valg,” siger han, da vi spørger, hvorfor han er gået ind i politik.

“Politik betyder at tage beslutninger om hverdagsting og retningslinier for hvordan vi skal leve med hinanden. Jeg er glad for mit kendskab til Bibelens visdom, som taler ind i netop hverdagssituationer, det er mit moralske kompas, som har stået prøve og vist sig stabilt gennem årene i mange menneskers liv og samfund,” siger Johnni Gregersen. Han tror på, at alle problemer har en løsning, hvis man kan bruge dette moralske kompas.

“Skulle et emne vise sig for svært og uløseligt alene ved menneskelig forskning og debat, har erfaringer lært mig at Gud ikke bare lytter til bøn, men også svarer og tænder sit lys i mørket. Alle problemer har en løsning. Alt ondt kan vendes til noget godt,” siger Johnnie Gregersen, der personligt ikke mangler noget væsentligt.

Hverken ting, penge, magt, oplevelser eller anerkendelse. Istedet ønsker han, at andre skal få det bedre og blive mere lykkelige.

“Alt for mange tror ikke på Gud og respekterer ikke Gud, som har skabt hele verden og os. Gud som har forudsagt historiens gang i grove træk, og som i vores levetid har ladet Noah’s Ark dukke op på Ararats Bjerg,” påstår han og fortsætter efter en kort parantes, der kun indeholder et ‘selvfølgelig’ og et udråbstegn:

“Og som har ladet videnskaben udvikle evner til at konstatere ægtheden af Jesus’ Ligklæde – to af de stærkeste hentydninger til, at det er på tide, vi tager Gud med i vores beslutninger.”

Johnnie kalder kristendemokraterne for et bedre alternativ til at vælge mellem rød og blå.

“Der er mange forskellige trosretninger, og alle bør have ret til at tro på sin egen måde uden tvang eller vold. Det bør også være ok med respekt at meddele andre sin tro og sine politiske holdninger,” siger han.

Hvor meget tror du selv på projektet?

“Kristendemokraterne er det bedre alternativ, over rød og blå blok. Hvis blot folk bliver klar over, at vi eksisterer og får noget at vide om vores omsorgsfulde politik, vil der komme tilstrækkeligt med stemmer når det gælder.”