Kriminaliteten falder og falder

Det ser vildt ud, når politiet rykker ud til episoder i Rødovre, men faktisk gør de det slet ikke så ofte, som folk går og tror og slet ikke så ofte som sidste år. Foto: André Bentsen

Kriminalitet Selvom det lykkes politikere og medier at så frygt i befolkningen viser fakta et helt andet billede af kriminaliteten, der i Rødovre bare fortsætter med af falde og falde.

Af André Bentsen

I 2018 var der 2245 anmeldelser om overtrædelser af straffeloven i Rødovre. Det lyder måske voldsomt, men slet ikke så voldsomt som i 2011, hvor tallet var 3072 eller bare i 2017, hvor der var 15,1 procent færre anmeldelser.

Samtidig er antallet af indbrud faldet fra 494 til 203 om året. En helt vanvittig forbedring på næsten 60 procent af den kriminelle tilstand, der oven i hatten skal ses i lyset af, at befolkningstallet stiger i Rødovre Kommune.

Udviklingen glæder ikke overraskende Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S).

”Der er generelt meget fokus på kriminalitet i medierne, og det sker, at man møder mennesker, der har fordomme om Vestegnen og Rødovre. Politiets nyeste tal bekræfter, at det er en meget sund udvikling, Rødovre er inde i. Vi formår at udvikle byen og blive flere, samtidigt med at kriminaliteten falder. Der er mange borgere, der gør en stor indsats for at holde tyvene væk, og der er et rigtigt godt samarbejde mellem politiet, boligorganisationerne og kommunen. Det er med til at gøre Rødovre til et trygt og godt sted at bo,” siger borgmester Erik Nielsen.