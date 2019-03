Kører med posen over hovedet

Sidste år fik 2.404 på Københavns Vestegn en bøde for at tale i mobiltelefon, mens de kørte bil. Foto: Rådet for Sikker Trafik

politi Hele sidste uge gennemførte politiet en kampagne målrettet mod uopmæksomhed i trafikken. På én dag måtte ordensmagten 24 gange bede folk gemme mobilerne væk.

Af André Bentsen

At køre sådan er ulovligt, men alligevel var der 24, der kørte med hovedet i en pose her til morgen, idet de betjente deres mobiltelefoner under kørslen,” skrev det lokale politi i tirsdags på Twitter.

Teksten blev fulgt op med et billede af en motorcykelbetjent, der kørte med en pose over hovedet og affødte straks en del debat på det journalistiske sociale medie.

“Hertil seks, der kørte uden sele og fire biler var ikke i forskriftsmæssig stand,” fortsatte politiet i forbindelse med den landsdækkende målrettede indsats mod uopmærksomhed i trafikken.

“Uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld, viser undersøgelser. Uopmærksomhed kan blandt andet være brug af håndholdt mobiltelefon og indstilling af GPS og lignende,” forklarer Københavns Vestegns Politi.

Politiets målrettede indsats skal være med til at nedbringe distraktion som uheldsårsag. Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne ‘Kør bil, når du kører bil – læg mobilen, så er du lægger’ og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan.