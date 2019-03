Klar til semien efter straffeslag

Christoffer Frænell tiljubles af sine holdkammerater efter den afgørende scoring. Foto: Ian Nielsen

ishockey Backen Christoffer Frænell afgjorde den fjerde kvartfinalekamp mellem RSIK og Herning i 1. division playoff, da han scorede det afgørende mål i straffeslagsafgørelsen.

Af Peter Fugl Jensen

RSIK er klar til semifinalerne i 1. division, efter en samlet 3-1 sejr over de jyske grundspilsvindere fra Herning, mens Rødovre sluttede på fjerdepladsen i øst-rækken og lige akkurat kvalificerede holdet til playoff.

Rødovre havde vundet de to første opgør, men led et nederlag i kamp 3 på Heden. I den fjerde kamp i Rødovre Centrum Arena blev der skøjtet igennem af begge hold, men det høje tempo betød også en gang rodet ishockey og begge hold havde svært ved at spille sig frem til de helt store chancer.

Annonce

Set over hele kampen kom Rødovre frem til flest store muligheder, men det kunne ligeså vel have været Herning, der skøjtede sejren hjem. Ikke mindst på grund af Rødovres mange tåbelig udvisninger, der med garanti vil blive straffet mod et stærke hvidovremandskab i semifinalen.

Blandt andet løb den unge Simon Schleicher fra alt og alle, så han fik tilkendt et straffeslag. Men det misbrugte David Vesterby på Rødovres keeper William Rørth. Med et sparsomt kendskab til Hernings 1. divisions-mandskab, kan man dog undre sig over, at Schleicher ikke selv skulle eksekvere straffeslaget, når han senere scorede på ditto i de afgørende straffeslag.

Niclas Malling og RSIK var oven på i kvartfinaleserien mod Herning.

Rødovre kom fortjent foran 1-0, da den 16-årige U17-landsholsback Kasper Larsen sendte pucken mod mål, da der var masser af trafik foran mål. Pucken blev rettet af på vejen og snød derfor en velspillende Frederik Søgaard i Hernings mål.

Med føringen lå det i luften, at Rødovre ville tage et sikkert sidste stik hjem, men sådan ville et hårdt arbejdende jysk mandskab det ikke og de fik som fortjent, da Emil Bredvig fangede en retur mellem venner og fjender, så han kunne sende pucken i mål og skabe balance i regnskabet.

William Rørth redder straffeslaget fra Hernings Sebastian Ruders.

I kampens sidste fem minutter og alt spillet i overtiden var på Rødovres præmisser. Herning virkede drøntrætte og RSIK skabte mange og store chancer, men Søgaard holdt skansen og så måtte kampen afgøres på straffeslag.

Frederik Søgaard stod en stor kamp for Herning.

I syvende runde afgjorde Christoffer Frænell kampen og dermed kvartfinaleserien, da han sendte pucken i mål med baghånden, som man kan på Lokal Nyts optagelse.

I semifinalen venter naboerne fra Hvidovre, mens Gentofte og Vojens mødes i den anden semifinale.