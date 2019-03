Islev repræsenteret til EM

Tre af Danmarks EM-deltagere er fra venstre Lene Kjær, Emil Truelsen (Ringsted) og Sofie Ahlquist Rimbæklund Nielsen. Foto: Frederik Hofflund

taekwondo Årets Idrætsudøver i Rødovre 2018, Sofie Ahlquist Rimbæklund Nielsen og klubkammeraten fra Islev Taekwondo Klub, Lene Kjær, er begge udtaget til EM i poomsae, der afvikles i Tyrkiet den første weekend i april.

Af Peter Fugl Jensen

Næste år afholdes der VM i den tekniske gren af taekwondo, poomsae, i Herning, hvilket er enormt stort for sporten i Danmark og det bliver forhåbentlig med deltagere fra Islev Taekwondo Klub.

Men inden verdens mest prestigefyldte turnering kommer til Danmark, så venter der et vigtigt EM, der afvikles den 2. til 4. april i Antalya, Tyrkiet.

”Vi er så heldige i Islev Taekwondo Klub at få udtaget to deltagere til stævnet. Det er Lene Kjær, som stiller op i individuel og Sofie Ahlquist Rimbæklund Nielsen, der stiller op i pair sammen med Emil Trulsen fra Ringsted Taekwondo Klub,” udtaler klubbens Claus Nielsen i en pressemeddelelse. Han fortsætter på klubbens vegne:

”Vi er, som klub, meget stolte over, at to af vores medlemmer kan komme ud og vise de danske farver frem. Det er et resultat af mange timer i træningssalen (Do-jang). For Sofies vedkommende har hun trænet sammen med Emil tre gange om ugen i cirka 1 ½ år samt deltaget i stævner både indenlands og udenlands.”

Lene Kjær er lettere overrasket over EM-tagelsen.

”Der har været meget kort tid fra udtagelsen til stævnet og jeg havde ikke forventet at blive udtaget. Så derfor er det svært at være helt skarp.”

”Det har ikke været et endeligt mål for mig med EM, men jeg håber selvfølgelig, det bliver sjovt og spændende. Jeg ser frem til stævnet, for det er noget helt specielt med de store mesterskaber og så håber jeg, at få nogle gode erfaringer og oplevelser med hjem. Sportsligt har jeg et mål om at placere mig i top 8, det vil sige gå videre til finalen. Det kræver, at jeg på stævnedagen holder fokus og stabilitet. Så det er det, jeg træner på nu og frem mod EM,” siger Lene Kjær.

Årets Idrætsudøver i Rødovre 2018 ser også frem mod EM.

”Jeg er meget glad for at have fået muligheden for at deltage til det her mesterskab og jeg glæder mig til at prøve kræfter af mod nogle af Europas bedste udøvere,” siger Sofie Ahlquist Rimbæklund Nielsen.