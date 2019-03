Ishockeyens mesterskabstid

Billedet er af RSIK U13 DM-vindere for to år siden. Kan de genvinde DM på U15 i år. Det afgøres i Esbjerg den 22.-24. marts. Foto: Ian Nielsen / arkiv

ishockey I denne weekend starter en måned, hvor ishockeyens ungdomsmesterskaber skal afgøres, både SM og DM. Rødovre er, som altid, blandt favoritterne, men for første gang i årtier deltager RSIK ikke til U20 DM. Din lokalavis ser på, hvorfor det mon kan ske og hvordan det ser ud for de øvrige DM-årgange.

Af Peter Fugl Jensen

Jeg har dækket ishockey siden 1990, men det var primært Rødovre Mighty Bulls, for det var først omkring 1999, jeg oplevede et ungdoms-DM. Det var i Gladsaxe og jeg blev totalt grebet af ishockeyens DM-stemning.

Senere så jeg Lars Eller og Mikkel Bødker til U16 DM i Gentofte, som de og holdkammeraterne vandt efter en spændende afslutning, da Herning fulgte RSIK til dørs efter en hæsblæsende moralsk finale mellem de to hold. De to talentfulde knægte var 14 år og siden har jeg forsøgt at være til samtlige SM og DM på Sjælland. Hvorfor? Fordi det er fedt.

Stemningen er unik og alle parter giver deres absolut yderste, uanset om det er trænere, spillere eller dommere. Ja, selv forældrene er en oplevelse og når man samtidig ved, at nogle af de her unge gutter/piger en dag spiller i Metalligaen eller måske i en af de største ligaer i verden, så giver det mig et ekstra pift.

Jeg har taget noter gennem tiderne og udset mig stortalenter allerede på U13 niveau. Nogle er levet op til de håb og forventninger, der blev stillet – andre de var ikke engang med til U17 DM, fordi de var stoppet af forskellige årsager.

Andre store talenter har jeg måske ikke set til et DM. Eksempelvis brødrene Lauridsen fra Gentofte, fordi de spillede på hold, der simpelthen var for dårlige til at kvalificere sig. Frederikshavneren Joachim Blichfeldt så jeg til U13 DM i Herlev. Han var da okay dengang, men en del af en fin 1. kæde, men der var en årsag til, at vendelboernes årgang ’98 ikke kom til U15 DM. De var ikke særlig gode, men i dag har Blichfeldt, som bekendt, stor succes i den canadiske juniorliga WHL.

Sådan har 20 års DM-erfaring givet mig en masse aha tanker. Man kan ikke sætte et talent i en bås og sige: ”Bare gør sådan her og spil i den eller den klub, så bliver du virkelig god.”

Spillere der skifter vælger ikke kun RSIK

Jeg har også oplevet, at klubber har rykket sig. Især på Sjælland. Rødovre var enevældig i næsten to årtier, men i dag er klubber som Hvidovre og Gentofte kommet op på et godt niveau. Rungsted har lige fået hal 2 og kan de komme deres voldsomme nepotisme til livs, står de foran en stærk fremtid.

Desuden ser jer Herlev, hvor hal 2 er på vej, gå meget lyse tider i møde. De har gennem 10 år været gode til at få store og brede ungdomshold og skabe dygtige spillere, som desværre skifter til andre klubber, fordi de ikke kan tilbyde ligeså gode forhold som nærliggende klubber, der har to haller og fordi deres ledelse gennem flere år simpelthen ikke var dygtig nok. Hårdt at sige om frivillige, men det har været slemt hos vores naboer.

Men det ser ud til at vende i Herlev og med hal 2, så kan Rødovre se frem til endnu mere ligeværdig konkurrence fra endnu en klub på Sjælland. Og lige præcis her trykker skoen, for det er en af årsagerne til, at Rødovre ikke deltager til U20 DM i år.

Igennem to årtier har RSIK været vant til, at de bedste spillere fra de sjællandske klubber søgte til Rødovre. Ja, selv nogle af de bedste jyske spillere tog chancen og drog til København for at blive trænet af de bedste trænere i det bedste ishockeymiljø i landet (sammen med Herning).

Men de senere år er også gået den modsatte vej. Vojens og Hvidovre tilbyder ishockey-gymnasium, så nu drager rødovrespillere til Sønderjylland for at prøve lykken og når spillere i de ’små’ klubber vil forsøge sig i andre og bedre organiserede klubber, kan de pludselig vælge mellem flere klubber og RSIK står sjældent øverst på listen.

Hos de ældre ungdomsårgange er valget slet ikke svært, for de kan ikke komme op i Mighty Bulls truppen og få kilometer væk frister ligaklubben Herlev (og tidligere både Hvidovre og Gentofte) med plads i deres ligatrupper til Rødovres dygtigste ungdomsspillere.

Det betyder, at Rødovres U20 hold knap nok har kunnet stille to kæder i denne sæson og basis er kommet fra de noget unge U17-spillere. Det holder ikke, når ’naboerne’ samtidig er vokset og i dag også byder på et godt træningsmiljø. Det betød, at Hvidovre, Gentofte og Herlev var markant bedre end RSIK, der ikke engang kvalificerede sig til kvalifikationsspillet i sidste weekend i Gentofte.

”Vi er simpelthen ikke gode nok til at være her,” konstaterede træner Brian Madsen, som for første gang i sine mange år som træner i RSIK, ikke skal til U20 DM og i øvrigt vandt DM for U20 for bare et år siden.

Bedre tider på vej

Man skal, i Rødovre, vænne sig til, at konkurrenterne bliver bedre og det har man sandet under sportschef Thomas Madsen, der kæmper med intolerante og snæversynede forældre, der ikke ser længere end at næste kamp skal vindes og helst med deres barn, som en dominerede part.

Men der er gjort gode tiltag ud fra devisen. Træn ikke nødvendigvis meget, men træn rigtigt og spil bredt. Der skal være plads til alle og det er altså umuligt at udnævne et talent, når børnene er 10 år.

Potentialet og forudsætningerne kan i den grad være der, som med Marcus Almquist, men vi ved jo stadig ikke, om han går hele vejen. Kun at han har skrevet en attraktiv kontrakt med HV71.

Både Almquist og Lars Eller, som i øvrigt er to vidt forskellige personligheder, husker jeg som to personer, der altid var til træning og altid har trænet meget selv kombineret med rullehockey om sommeren. Det er altså ikke et uhyrligt pres på træneren, som har gjort dem usædvanlige, men der imod den megen leg med sporten, når de havde fri kombineret med et godt træningsmiljø.

U13 – starter med et spændende SM

Men der er bedre tider på vej i RSIK og det afspejler sig også på U13, U15 og U17, selvom konkurrenterne er blevet bedre. Rødovres U13 er en af de stærkeste årgange længe, fordi der også er en bred trup. Jeg vil bare ønske, at forældrene ville lade børnene og trænerne være i fred. Det vil hjælpe årgangen rigtig meget.

Der er dog ingen tvivl om, jeg glæder mig meget til at se U13 SM i Herlev, for jeg ser en stor årgang her – ikke kun i Rødovre, men generelt på Sjælland. Til SM vil man for første gang se holdene, når der er noget på spil. Spændende.

SM afgøres i Herlev i en alle mod alle 6-hold stor turnering, hvor de fire bedste hold kvalificerer sig til DM, der afholdes den 29.-31. marts i Hvidovre.

U15 er blandt favoritterne

Hos U15 er RSIK suveræne på Sjælland bygget op om nogle virkelig dygtige, men få spillere og ikke mindst en uhyre stærk keeper, som i øvrigt er en pige. Men de får kamp til stregen, når de kommer til DM, for Frederikshavn har en usædvanlig stærk årgang her. Men igen – SM og DM, der kan alt ske, men de forsvarende mestre fra RSIK er blandt favoritterne.

RSIKs U15 overraskede stort og vandt DM-guld på egen is i 2018. Kan de gentage den flotte bedrift i Esbjerg i år?

RSIK skal spille to kampe om SM mod grundspillets nummer to, som er Herlev. De to hold er sikret en DM-plads, mens Gentofte og Rungsted skal spille om SM-bronze og vinderen kvalificerer sig også til DM.

U17 skal genvinde DM-guldet for to år siden

Hos U17 er RSIK suveræne grundspilsvindere og er direkte kvalificeret til DM. Nummer 2, 3 og 4 fra henholdsvis U17 øst og vest, skal spille kvalifikationsspil til DM. Det sker i Aalborg og kun to af de seks hold kommer til DM.

RSIK er blandt favoritterne. Da samme hold for to år siden var til U15 DM, vandt de foran Herning og Gentofte, mens RSIK i sidste sæson kom udenfor medaljerækkerne, da de blev nummer 4. Det sker næppe i denne sæson.

Men det ved vi meget mere om, når der er gået præcis en måned og samtlige ungdoms-mesterskaber i ishockey er vel overstået og som vi naturligvis, som altid, følger tæt her på rnn.dk, i øvrigt som den eneste avis i landet.

RSIKs årgang ’02-03, da de spillede U15 og senere på sæsonen vandt DM i Herning. Kan de gentage de på egen is i Rødovre den 29.-31. marts?