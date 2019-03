Invester i velfærd, familieliv og klimaet

Den lokale folketingskandidat Ina Strøjer-Schmidt mener, at der skal investeres i velfærd, familieliv og klima. Foto: Presse

debat Vi er et velfærdssamfund, men velfærden skranter alvorligt på nogle områder, selvom statskassen er blevet rigere.

Af Ina Strøjer-Schmidt, folketingskandidat for SF i Rødovre

En pædagog kan stå med over 20 børn, fordi vedkommende mangler kolleger på arbejdet. Det samme gør sygeplejerskerne og sosu-assistenterne, hvilket har den konsekvens, at over halvdelen af institutionslederne vurderer, at børnene ikke får omsorg nok, at 9 ud af 10 sygeplejersker mener, at patientsikkerheden er i fare og at sosu-assistenten kan stå alene med op til 42 ældre på en nattevagt på plejehjemmet. Hvis udviklingen ikke skal fortsætte i samme retning, må man altså investere i velfærden. Vi skal også investere i sundhed, sørge for at færre dør af hjertestop, blandt andet ved at opsætte flere hjertestartere. Mange danskere føler sig pressede. Det skal være muligt at gå ned tid og tage et favorabelt SU-lignende statsligt lån, som kan dække lønnedgangen fra 37 til 30 timer, når man har små børn. Ligeledes skal der være mulighed for en ekstra barnets sygedag, hvis barnet ikke er rask efter de første dage. På klimaområdet skal der sættes ind flere steder. Vi kan blandt andet sætte afgifter på klimabelastende produkter og lave en mærkning, der gør det nemt for forbrugeren at handle klimavenligt. Der skal også arbejdes for, at vi udsættes for færre skadelige stoffer. Jeg mener, vi skal udvide appen

Kemiluppen til, udover at kunne scanne plejeprodukter, til også at kunne vise, hvornår fødevarer indeholder skadelig kemi. Og så skal vi have varedeklarationer på produkter med skadelige stoffer f.eks. flyverdragter og legetøj, ellers har vi ikke nogen reel chance for at undgå dem!