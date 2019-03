Hyttel på seniorlandsholdet

Tobias Hyttel er kun 17 år, men skal allerede kæmpe til et senior-VM som dansk landsholds-kæmper. Foto: Privat

taekwondo Den 17-årige Tobias Hyttel er udtaget til seniorlandsholdet sammen med klubkammerat Shantelle Mendoza, der begge skal kæmpe til senior-VM i Manchester senere på året.

Af Peter Fugl Jensen

Denne første forårssøndag, ifølge kalenderen, i 2019 blev lidt mere lys og varm for de to Hwarang-kæmpere Tobias Hyttel og Shantelle Mendoza, da de begge blev udtaget til det danske seniorlandshold, der skal kæmpe til VM i taekwondo i Manchester.

De deltager i henholdsvis damer -49 kilo og herrer -54 kilo.

Shantelle Mendoza fra Hwarang skal kæmpe om VM-medaljer i kvindernes -49 kilo klasse.

”Vi er så stolte over at være repræsenteret på seniorlandsholdet med to juniorer. Udtagelsen er kulminationen på mange års hårdt arbejde og vedholdenhed,” siger formand og træner Tarik Setta. Han fortsætter:

”Nu begynder en intensiv forberedelse for begge udøvere og vi har brug for al tænkelig opbakning. Det er nu, vi skal vise karakter og stå sammen om at få det bedst tænkelige resultat.”

”I de kommende uger skal vores kadet og juniorer forsøge at kæmpe sig til en EM-udtagelse, når de deltager til Dutch og German Open,” siger Setta.

Den Team Rødovre støttede Tobias Hyttel er også udtaget til EM for Juniorer, efter han og Cille Lund Nielsen tog medalje til President cup i Tyrkiet, hvilket gav direkte adgang til junior EM.

President Cup var i øvrigt et af de deltagermæssigt største stævner til dato med 2700 deltagere.