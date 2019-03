Hver fjerde lider af stress i Rødovre

Hver fjerde borger i Rødovre har et alt for højt stressniveau. Nu vil sundhedscenteret forsøge at give gode råd og tips til et mindre stressende liv på en ny temaaften den 27. marts. Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig på rk.dk/sundhedscenter. Foto: SignElements

stress af Mindst én person i dit yndlingsfirkløver blandt vennerne lever med for højt stressniveau. Det vil Rødovre Kommunegerne hjælpe dig gennem med en ny temaaften.

Af André Bentsen

Vi ved det godt alle sammen. Vi skal huske at holde pauser. Passe på os selv og planlægge, men hverdagens stress og jag er noget, alle kan opleve.

Selvom de fleste mennesker forsøger at skabe en stabil og struktureret hverdag, der ikke er alt for travl har mere end hver fjerde borger i Rødovre Kommune alligevel et højt stressniveau. Det viser den seneste sundhedsprofil på baggrund af de lokale tal.

Derfor afholder Rødovre Sundhedscenter onsdag den 27. marts temaaftenen ‘Styrk din mentale sundhed’ fra klokken 19 til 20.30. På aftenen får man mulighed for at blive klogere på, hvad mental sundhed egentlig handler om.

”Sommetider kan livet og dagligdagen være særligt udfordrende både hjemme og på jobbet. I en periode kan mange klare hverdagens udfordringer, men på et tidspunkt oplever man måske, at man ikke har ressourcerne til at klare det længere. Man kan blive udfordret i en sådan grad, at det får betydning for ens tanker om sig selv, ens relationer og humør. Og det kan i sidste ende have en negativ påvirkning på ens mentale sundhed,” forklarer Bettina Kappel Andersen.

Udfordringer og muligheder

Hun er sundhedskonsulent i Rødovre Sundhedscenter og ikke sen til at tilføje, at stress kan opstå, hvis der er en ubalance mellem de udfordringer, man står overfor og ens muligheder for at håndtere dem.

Formålet med temaaftenen er derfor at give deltagerne redskaber, som kan være en hjælp, når der opstår stressende situationer i hverdagen.

Psykolog Louise Granby Byriel holder oplæg, giver forskellige øvelser og besvarer spørgsmål. Der vil dels være fokus på, hvilken betydning det kan have, når man møder belastninger både hjemme og på arbejde. Derudover vil aftenen i høj grad også handle om, hvad man selv kan gøre for at forbedre sin mentale sundhed ved hjælp af få tiltag.

Temaaftenen er gratis, men kræver tilmelding på rk.dk/sundhedscenter.