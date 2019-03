Hvem er Rødovres bedste lærer?

Nu kan du nominere din lærer til titlen som Rødovres bedste lærer og vinde 5000 kroner til din klasse. Det eneste du skal gøre er at sende en E-mail til andre@rnn.dk, hvor du fortæller, hvorfor lige netop din lærer er Rødovres bedste, eller uploade din indstilling direkte i vores gruppe på Facebook, Sammen om Folkeskolen. Du må også meget gerne sende en film.

Af André Bentsen

Er din lærer den, der altid har kage med? Altid lader jer se de bedste serier i frikvarteret, eller er han/hun den lærer, som altid har ekstra tid til at forklare de svære ting og finde plaster frem, hvis nogen har slået sig på knæet? Så er det nu, du skal nominere ham eller hende til titlen som Rødovres bedste lærer.

Nu har elever i Rødovre nemlig mulighed for at hylde deres lærer, på samme måde som lærerne hver dag hylder deres elever hen over aftensmaden, hvis de da overhovedet holder fri.

Rødovres bedste lærer er nemlig med garanti en ildsjæl, der altid står på hovedet for sine elever, også når gymnastiktimerne er slut.

Nomineringen er en hyldest

Her på avisen vil vi gerne være med til at kåre Rødovres bedste lærer, som en kulmination på det store tema ’Sammen om Folkeskolen’, hvor alle elever, lærere og forældre i et helt skoleår kan komme med idéer til, hvordan man gør en god skole bedre og hvor vi journalister gør en dyd ud af at synliggøre nogle af de mange gode ting, der sker i den lokale folkeskole, men som aldrig kommer ud af klasselokalet.

Også Danske Bank i Rødovre Centrum støtter op om ’Sammen om Folkeskolen’og er faldet for idéen om at slutte projektet af på sidste skoledag ved at overrække 5000 kroner til Rødovres bedste lærer.

Frem til den 1. juni har alle elever i Rødovre derfor mulighed for at indstille deres lærer til prisen som den bedste lærer i Rødovre. Hvad der gør netop jeres lærer til den bedste i byen, er op til de enkelte elever at vurdere og derfor er alle forslag velkomne. Ligesom vi også vildt gerne vil modtage små film, så længe de er lavet af eleverne.

Send din indstilling til os

Man kan indstille på to måder. Enten ved at sende en E-mail til andre@rnn.dk eller ved at uploade sin indstilling direkte i gruppen ’Sammen om Folkeskolen’ på Facebook, hvor vi har oprettet en begivenhed, der hedder Rødovres bedste lærer. Lige før sidste skoledag dukker avisen og banken derefter op i vinderklassen med en check, man skal holde på højkant for at den kan komme igennem døren.

Rødovres bedste lærer kåres af Rødovre Lokal Nyt og Danske Bank i Rødovre Centrum, der i fællesskab finder vinderen. Søren Staufeldt, der er filialdirektør i Danske Bank, ser frem til konkurrencen.

”Vi synes, det er et skægt indslag og noget, der kan være med til at engagere eleverne og samle dem om et fælles projekt. Mange lærer gør en kæmpe forskel for deres elever i hverdagen og de fortjener at blive hyldet,” siger Søren Staufeldt.

Danske Bank bidrager med en præmie på 5.000 kroner til den klasse, hvis lærer løber med titlen som ”Rødovres bedste lærer.”