Hjælp til online markedsføring

Sponsoreret indhold Der er ingen tvivl om, at hvis man vil opnå succes med sin virksomhed, må man ikke undervurdere vigtigheden af at være synlig online.

Af Sponsoreret indhold

Dette betyder ikke kun at have sin egen hjemmeside, men at være til stede på diverse platforme, kan generere stor opmærksomhed blandt potentielle kunder, der ellers ikke havde fundet din virksomhed og dine produkter. Som en af verdens største e-commerce platforme, er Amazon unægtelig et oplagt sted at være repræsenteret, hvis man har en virksomhed.

Geniads er et konsulentbureau i Aarhus, der har specialiseret sig i betalt markedsføring på bl.a. Google og Bing. Geniads kan hjælpe din virksomhed til opsætning og optimering af kampagner, så dine produkter er at finde på en af verdens mest besøgte platforme. Med flere års erfaring kan Geniads hjælpe med at udvikle en solid strategi for online markedsføring med formålet om skabe gode resultater.

Sådan foregår det

Første skridt er at opsætte en konto på Amazon, hvorefter det ønskede geografiske omfang skal defineres, hvilket analyseværktøjer kan hjælpe til at gøre. Derefter oprettes en AMS konto, som står for Google Adwords for Amazon, og der gives hjælp til optimering i form af produktkatalog og trends. Med stor vægt på samarbejde med kunden lover Geniads transparens i processen, så man selv er 100% involveret alle beslutninger. Som ”Premier Google Partner” er man som kunde garanteret en certificeret og professionel hjælp til optimering af sin online markedsføring.

Geniads er en af de eneste spillere på markedet i Europa, der udbyder denne service, og lægger ikke skjul på deres resultater. Så hvis du vil optimere din online markedsføring, så folk kan finde dine produkter ved online shopping, er det værd at overveje Geniads. Du kan få mere information på hjemmesiden, hvor du kan blive klogere på servicen du tilbydes og processen ved at få en konto hos Amazon.