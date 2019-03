Herning vandt jysk opgør

Kamp om pucken foran Hernings mål, men en storspillende Anton Lisberg har blokeret. Foto: Brian Poulsen

ishockey Herning spillede sig ind i medaljerækkerne, da de vandt med 3-2 over Vojens. DM-guldet går til enten Rødovre eller Aab, der spiller klokken 14.15 i Rødovre Centrum Arena.

Af Peter Fugl Jensen

Der er medaljer på spil, guld i Vojens tilfælde og sølv for Herning, i kraft af en sejr. Så må man undre sig over, at to af banens profiler, Frederik Kanlund fra Herning og Jeppe Müller fra Vojens, tager en ’dans’ allerede i første periode, så de begge må tidligt i bad for at slås.

Det er da dumhed, så det basker.

De to hold har gennem hele sæsonen været overtændte, når de spillede mod hinanden. Kamprapporterne har været fyldt til bristepunktet på grund af udvisninger og denne 1. Periode var altså ingen undtagelse og der kunne sagtens være gået mere galt, for begge hold har i den grad hævnaktioner som en top 3 prioritet.

Sportsligt kom Herning rigtig stærkt ud til kampen, mens Vojens lignede et hold, der havde sat deres iphones på lydløs, så de kom for sent op til sommertiden.

Herning fik belønning for den gode start, da førstekæden, med Winding som afslutteren, fik lirket Vojens defensiv op, efter et gennemspillet angreb. Winding stod foran mål, hvor han satte bladet til en perfekt pasning, så pucken gled i mål via den fjerneste opstander.

Det store pres gav hurtigt kampens første udvisning, naturligvis til Vojens. I det første powerplay kom den største chance til Mikko Lønne, men Thor Baden var ude i fuld længde og fik flot afværget.

I kampens andet powerplay fandt Hernings 2. kæde vej til målet. Frederik Kanlund havde set en lille åbning i nærmeste hjørne, som han ramte millimeterpræcist, for det så ud til, at den store keeper Thor Baden havde dækket helt af ved stolpen.

Herning var totalt dominerende i det første kvarter, men pludselig vendte kampen og Vojens havde pludselig stor momentum, hvilket blev styrket af Casper Bergs udligning. Igen et mål, der blev scoret, fordi man søger tæt under mål og kommer først til returen.

Skidt powerplay

I den anden periode lagde Herning igen godt fra land. Allerede efter to minutter øgede uldjyderne føringen, da Enzo Kornum kom først på en retur fra Thor Baden, så Kornum kunne sende pucken ind i et tomt mål. Kornum var i øvrigt selv arkitekten bag målet, da han satte opspillet i gang med et smart træk og en god pasning.

For anden dag i træk kunne Vojens notere mål imod sig i starten af både 1. og 2. periode. Det var som om, at de ikke var klar fra første puckkast.

Herefter suste uldjyderne rundt om sønderjydernes mål og der lå yderligere en scoring i luften til Herning, men Thor Baden og defensiven holdt stand og så kom et nyt spilskifte.

Den tidligere herningmålmand, Thor Baden, havde en travl middag i Vojens mål.

Vojens fik gang i spillet og snart efter trak de tre udvisninger i træk. Dermed var hele spillet lagt op til sønderjyderne, men deres overtalsspil fungerede simpelthen ikke.

Selv i spil fem mod tre fik de ikke afsluttet.

Så var det bedre med anden powerplay-formation, som skabte flere gode muligheder, men de kunne ikke passere U17 DMs bedste keeper, Anton Lisberg.

Herning styrede spillet – Vojens scorede

Som neutral skribent håbede jeg på et hurtigt sønderjysk mål i starten af 3. periode, da det ville åbne kampen og skabe fornyet spænding.

Men det var svært at se, hvordan Vojens skulle komme tilbage i en kamp, som Herning fuldstændig sad på. Men så kan en dum udvisning jo altid sætte lidt gang i den.

Denne gang forløb den dygtig Frederik Brændgaard sig, da han tjattede til en modstander. I samme skift var Mads Meyer i øvrigt heldig med at undgå en udvisning, så det blev til spil fem mod fire.

Vojens fik sat et godt powerplay op, men Anton Lisberg stod igen i vejen og i stedet for en reducering blev Herning atter fuldtallige og kort tid efter havde Herning powerplay, som var sat super godt op – både i 2. men især i 1. formationen styret flot af Brændgaard og Meyer. Men det blev igen et powerplay uden mål.

Atter fem mod fem tikkede sekunderne til Hernings fordel. Uden profilen Jeppe Müller havde Vojens ikke meget at byde ind med.

Av for den. Marcus Madsen stoppede pucken med de ædle dele. Han blev hurtigt klar igen, men vi tror, han er glad for sin skridtbeskytter i dag.

Man skal aldrig sige aldrig, når det gælde Vojens. Med knap seks minutter tilbage, hvor Herning ellers så ud til at have fuldstændig styr på kampen, slog sønderjyderne til og skabte fornyet spænding om udfaldet.

I noget, som lignede et harmløst angreb, skøjtede der pludselig tre herningspillere op mod Vojens Back Emil Magnussen, som fandt vej forbi de tre herningspillere og ind mod mål, hvor Jonas Borring styrede pucken ind på skinnen af Lisberg og så kunne Anton Christiansen samle returen op og sende pucken ind i et tomt mål.

Dermed var der langt op til en gyserafslutning, men Herning var tættere på 2-4 end Vojens var på 3-3. Men det forblev uden yderligere scoringer. Selvom Vojens satsede alt til sidst, kom de aldrig rigtig tæt på en udligning.

Nr. Hold K Mål P. 1 Rødovre 2 11-8 5 2 Herning 3 8-9 5 3 Vojens 3 10-10 3 4 Aab 2 3-6 2

Da både Rødovre og Aab er bedre indbyrdes end Herning, kan Herning ikke blev danmarksmestre for U17 i denne sæson.

En sejr i ordinær tid til Aab vil sende DM-guldet til Aalborg, fordi Aab vil blive bedst indbyrdes mellem Rødovre, Herning og Aab.

Et point til Rødovre og DM-guldet ender hos værterne.